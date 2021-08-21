https://ria.ru/20210821/zelenskiy-1746679519.html

Зеленский ввел санкции против Шария и его медийных ресурсов

Зеленский ввел санкции против Шария и его медийных ресурсов - РИА Новости, 21.08.2021

Зеленский ввел санкции против Шария и его медийных ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:36

2021-08-21T15:36

2021-08-21T15:36

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владимир зеленский

анатолий шарий

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КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций против лидера "Партии Шария" Анатолия Шария и медийных ресурсов, которые с ним связаны.В пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании Совета нацбезопасности было принято решение о введении санкций против лидера "Партии Шария" Анатолия Шария и еще двух членов этой партии."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте офиса президента.Санкции вводятся сроком на три года. В дополнении к указу приводится перечень лиц, которые попадают под ограничения. Среди них лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, его супруга Ольга Шарий и Алла Бондаренко, которая, по словам Ольги Шарий, является ее мамой.В дополнении также перечисляется перечень медийных ресурсов, связанных с Шарием, которые попадают под ограничения. Речь идет о сайте sharij.net, а также о YouTube-каналах и страницах Анатолия и Ольги Шарий в соцсетях. Согласно документу, провайдеры должны заблокировать доступ к перечисленным ресурсам, а также к их субдоменам.Среди других санкций также указано блокирование активов Анатолия и Ольги Шарий.Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций против главного редактора сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попадает и само издание.Санкции вводятся сроком на три года. В дополнении к указу приводится перечень попадающих под ограничения лиц. Среди них указывается непосредственно главный редактор сайта "Страна.UA" Игорь Гужва, Анна Солнцева и Любовь Лукашина. Также ограничения распространяются на ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами Гужвы. Кроме того, санкции применяются к ООО "Маджери", ООО "СмартМедиасеть", которые, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, также связаны с главредом "Страна.UA".Согласно документу, провайдеры должны заблокировать доступ к сайту strana.ua, его субдоменам и соцсетям издания. Среди других санкций также указано блокирование активов.

https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html

https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746635263.html

https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746657638.html

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в мире, украина, владимир зеленский, анатолий шарий