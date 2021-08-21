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Захарова отметила прямой "вклад" Польши в обострении миграционного кризиса
Захарова отметила прямой "вклад" Польши в обострении миграционного кризиса - РИА Новости, 21.08.2021
Захарова отметила прямой "вклад" Польши в обострении миграционного кризиса
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила прямой "вклад" Польши в обострении миграционного кризиса в Европе. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T17:41
2021-08-21T18:13
в мире
варшава
белоруссия
александр лукашенко
мария захарова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила прямой "вклад" Польши в обострении миграционного кризиса в Европе.Ранее в субботу министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. По его мнению, проблема на границе – "это грязная игра Лукашенко и Кремля".Захарова назвала это обвинение "клиническим приступом русофобии". Она напомнила, что на польско-белорусской границе оказались несколько десятков человек. При этом, указала она, за 2015-2020 годы в страны Европы переселились приблизительно 5,8 миллиона мигрантов, в основном из региона Ближнего Востока и Северной Африки."И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак. Только в этой стране в 2002-2008 годах в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тысяч польских военнослужащих", - написала Захарова в своем Telegram канале."Внимание, вопрос: когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?" - задается вопросом официальный представитель российского МИД.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Со своей стороны, белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В свою очередь белорусские пограничники неоднократно заявляли, что Латвия, Литва и Польша силой выдворяют мигрантов на сопредельную территорию. Замначальника управления Госпогранкомитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.
https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html
https://ria.ru/20210820/migranty-1746615636.html
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в мире, варшава, белоруссия, александр лукашенко, мария захарова
17:41 21.08.2021 (обновлено: 18:13 21.08.2021)
 
Захарова отметила прямой "вклад" Польши в обострении миграционного кризиса

Захарова назвала обвинение Польши в организации кризиса на границе с Белоруссией приступом русофобии

© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкЛагерь мигрантов на литовско-белорусской границе
Лагерь мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Вальдемар Довейко
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила прямой "вклад" Польши в обострении миграционного кризиса в Европе.
Ранее в субботу министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. По его мнению, проблема на границе – "это грязная игра Лукашенко и Кремля".
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Захарова назвала это обвинение "клиническим приступом русофобии". Она напомнила, что на польско-белорусской границе оказались несколько десятков человек. При этом, указала она, за 2015-2020 годы в страны Европы переселились приблизительно 5,8 миллиона мигрантов, в основном из региона Ближнего Востока и Северной Африки.
"И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак. Только в этой стране в 2002-2008 годах в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тысяч польских военнослужащих", - написала Захарова в своем Telegram канале.
"Внимание, вопрос: когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?" - задается вопросом официальный представитель российского МИД.
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В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Со своей стороны, белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В свою очередь белорусские пограничники неоднократно заявляли, что Латвия, Литва и Польша силой выдворяют мигрантов на сопредельную территорию. Замначальника управления Госпогранкомитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.
 
В миреВаршаваБелоруссияАлександр ЛукашенкоМария Захарова
 
 
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