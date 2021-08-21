17:28 21.08.2021 (обновлено: 17:30 21.08.2021)
Украина саботирует Минские соглашения, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Москва обеспокоена отходом Украины от выполнения Минских соглашений
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена отходом Украины от выполнения минских соглашений и призывает международное сообщество предпринять совместные шаги, чтобы побудить Киев остановить войну в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, вызывает обеспокоенность "приобретающий всё более чёткие контуры курс Киева на отход от выполнения своих обязательств по минскому "Комплексу мер"".
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"Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об особом статусе, принятия поправок в Конституцию, законов об амнистии и проведении местных выборов украинские власти продолжают "штамповать" законопроекты, подготовленные без должного согласования с Донецком и Луганском и прямо противоречащие договорённостям, утверждённым резолюцией 2202 СБ ООН", - указала официальный представитель ведомства.
"Вызывает сожаление, что западные страны "закрывают глаза" на последовательный и планомерный саботаж со стороны Киева минского "Комплекса мер" и "нормандских" решений, рост в стране нетерпимости и неонацистских настроений. В очередной раз призываем международное сообщество отнестись со всей серьезностью к происходящему на Украине, совместно предпринять необходимые шаги, чтобы побудить украинские власти остановить братоубийственную войну в Донбассе, прекратить массовые нарушения прав человека, гонения на неугодных политических оппонентов и независимые СМИ", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Линия на искусственное отчуждение Донбасса от остальной части Украины сопровождается все более агрессивными высказываниями украинских чиновников, направленными на разжигание межнациональной розни", - добавила Захарова.