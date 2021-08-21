https://ria.ru/20210821/zakharova-1746686534.html

Украина саботирует Минские соглашения, заявила Захарова

Украина саботирует Минские соглашения, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2021

Украина саботирует Минские соглашения, заявила Захарова

Москва обеспокоена отходом Украины от выполнения минских соглашений и призывает международное сообщество предпринять совместные шаги, чтобы побудить Киев... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T17:28

2021-08-21T17:28

2021-08-21T17:30

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена отходом Украины от выполнения минских соглашений и призывает международное сообщество предпринять совместные шаги, чтобы побудить Киев остановить войну в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, вызывает обеспокоенность "приобретающий всё более чёткие контуры курс Киева на отход от выполнения своих обязательств по минскому "Комплексу мер""."Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об особом статусе, принятия поправок в Конституцию, законов об амнистии и проведении местных выборов украинские власти продолжают "штамповать" законопроекты, подготовленные без должного согласования с Донецком и Луганском и прямо противоречащие договорённостям, утверждённым резолюцией 2202 СБ ООН", - указала официальный представитель ведомства."Вызывает сожаление, что западные страны "закрывают глаза" на последовательный и планомерный саботаж со стороны Киева минского "Комплекса мер" и "нормандских" решений, рост в стране нетерпимости и неонацистских настроений. В очередной раз призываем международное сообщество отнестись со всей серьезностью к происходящему на Украине, совместно предпринять необходимые шаги, чтобы побудить украинские власти остановить братоубийственную войну в Донбассе, прекратить массовые нарушения прав человека, гонения на неугодных политических оппонентов и независимые СМИ", - говорится в комментарии на сайте министерства."Линия на искусственное отчуждение Донбасса от остальной части Украины сопровождается все более агрессивными высказываниями украинских чиновников, направленными на разжигание межнациональной розни", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20210820/putin-1746595872.html

https://ria.ru/20210820/uregulirovanie-1746597709.html

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в мире, украина, москва, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия