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Украина саботирует Минские соглашения, заявила Захарова
Украина саботирует Минские соглашения, заявила Захарова - РИА Новости, 21.08.2021
Украина саботирует Минские соглашения, заявила Захарова
Москва обеспокоена отходом Украины от выполнения минских соглашений и призывает международное сообщество предпринять совместные шаги, чтобы побудить Киев... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T17:28
2021-08-21T17:30
в мире
украина
москва
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена отходом Украины от выполнения минских соглашений и призывает международное сообщество предпринять совместные шаги, чтобы побудить Киев остановить войну в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как отметила Захарова, вызывает обеспокоенность "приобретающий всё более чёткие контуры курс Киева на отход от выполнения своих обязательств по минскому "Комплексу мер""."Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об особом статусе, принятия поправок в Конституцию, законов об амнистии и проведении местных выборов украинские власти продолжают "штамповать" законопроекты, подготовленные без должного согласования с Донецком и Луганском и прямо противоречащие договорённостям, утверждённым резолюцией 2202 СБ ООН", - указала официальный представитель ведомства."Вызывает сожаление, что западные страны "закрывают глаза" на последовательный и планомерный саботаж со стороны Киева минского "Комплекса мер" и "нормандских" решений, рост в стране нетерпимости и неонацистских настроений. В очередной раз призываем международное сообщество отнестись со всей серьезностью к происходящему на Украине, совместно предпринять необходимые шаги, чтобы побудить украинские власти остановить братоубийственную войну в Донбассе, прекратить массовые нарушения прав человека, гонения на неугодных политических оппонентов и независимые СМИ", - говорится в комментарии на сайте министерства."Линия на искусственное отчуждение Донбасса от остальной части Украины сопровождается все более агрессивными высказываниями украинских чиновников, направленными на разжигание межнациональной розни", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20210820/putin-1746595872.html
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в мире, украина, москва, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
17:28 21.08.2021 (обновлено: 17:30 21.08.2021)
 
Украина саботирует Минские соглашения, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Москва обеспокоена отходом Украины от выполнения Минских соглашений

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена отходом Украины от выполнения минских соглашений и призывает международное сообщество предпринять совместные шаги, чтобы побудить Киев остановить войну в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, вызывает обеспокоенность "приобретающий всё более чёткие контуры курс Киева на отход от выполнения своих обязательств по минскому "Комплексу мер"".
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"Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об особом статусе, принятия поправок в Конституцию, законов об амнистии и проведении местных выборов украинские власти продолжают "штамповать" законопроекты, подготовленные без должного согласования с Донецком и Луганском и прямо противоречащие договорённостям, утверждённым резолюцией 2202 СБ ООН", - указала официальный представитель ведомства.
"Вызывает сожаление, что западные страны "закрывают глаза" на последовательный и планомерный саботаж со стороны Киева минского "Комплекса мер" и "нормандских" решений, рост в стране нетерпимости и неонацистских настроений. В очередной раз призываем международное сообщество отнестись со всей серьезностью к происходящему на Украине, совместно предпринять необходимые шаги, чтобы побудить украинские власти остановить братоубийственную войну в Донбассе, прекратить массовые нарушения прав человека, гонения на неугодных политических оппонентов и независимые СМИ", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Линия на искусственное отчуждение Донбасса от остальной части Украины сопровождается все более агрессивными высказываниями украинских чиновников, направленными на разжигание межнациональной розни", - добавила Захарова.
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