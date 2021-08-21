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Россиянин приплыл с Курил в Японию, чтобы попросить убежище
Россиянин приплыл с Курил в Японию, чтобы попросить убежище - РИА Новости, 21.08.2021
Россиянин приплыл с Курил в Японию, чтобы попросить убежище
Гражданина России, который заявил, что приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы просить в Японии убежища, передали в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T09:48
2021-08-21T09:48
происшествия
япония
южно-курильский городской округ
курильские острова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Гражданина России, который заявил, что приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы просить в Японии убежища, передали в иммиграционное бюро в Саппоро, и скоро станет известно, разрешат ли ему пребывание в стране или же депортируют обратно, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в местном правительстве."Он заявил, что "приплыл с Кунашира, чтобы просить предоставления убежища", - говорится в сообщении Киодо.Между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо примерно 20 километров, уточняет агентство.Гражданин, самостоятельно приплывший в Японию с Курильского острова Кунашир в поисках политического убежища, жил на острове три года, приехал из Удмуртии, сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Южно-Курильского городского округа."На Кунашире он живет три года, приехал из Удмуртии. Молодой человек отправился из посёлка Головнино, который находится в 54 километрах южнее Южно-Курильска, в японский город Сибецу на Хоккайдо", - сообщил собеседник агентства.По его словам, мужчина вышел в море еще 17 августа, и через два дня был задержан японскими пограничниками.В пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области пока не комментируют происшествие, отмечается лишь, что ведется проверка.
https://ria.ru/20210813/kurily-1745653513.html
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япония
южно-курильский городской округ
курильские острова
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происшествия, япония, южно-курильский городской округ, курильские острова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
09:48 21.08.2021
 
Россиянин приплыл с Курил в Японию, чтобы попросить убежище

Киодо: россиянина, приплывшего с Кунашира в Японию ради убежища, передали в иммиграционное бюро

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЮжные Курилы
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Гражданина России, который заявил, что приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы просить в Японии убежища, передали в иммиграционное бюро в Саппоро, и скоро станет известно, разрешат ли ему пребывание в стране или же депортируют обратно, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в местном правительстве.
"Он заявил, что "приплыл с Кунашира, чтобы просить предоставления убежища", - говорится в сообщении Киодо.
Между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо примерно 20 километров, уточняет агентство.
Гражданин, самостоятельно приплывший в Японию с Курильского острова Кунашир в поисках политического убежища, жил на острове три года, приехал из Удмуртии, сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Южно-Курильского городского округа.
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"На Кунашире он живет три года, приехал из Удмуртии. Молодой человек отправился из посёлка Головнино, который находится в 54 километрах южнее Южно-Курильска, в японский город Сибецу на Хоккайдо", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, мужчина вышел в море еще 17 августа, и через два дня был задержан японскими пограничниками.
В пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области пока не комментируют происшествие, отмечается лишь, что ведется проверка.
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