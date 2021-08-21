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В Якутии за сутки потушили десять природных пожаров
В Якутии за сутки потушили десять природных пожаров - РИА Новости, 21.08.2021
В Якутии за сутки потушили десять природных пожаров
Почти 90 природных пожаров действуют в Якутии, за сутки ликвидировали десять, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T08:47
2021-08-21T08:47
2021-08-21T08:47
происшествия
томпонский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Почти 90 природных пожаров действуют в Якутии, за сутки ликвидировали десять, сообщает МЧС России."По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 88 природных пожаров, за сутки ликвидировано десять на общей площади свыше 617 тысяч гектар", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты МЧС задействованы в населенных пунктах Ергелех, Едей, Петропавловск, Мельжехси и в заповеднике Ленские столбы. За сутки авиация чрезвычайного ведомства применялась Усть-Майском и Томпонском районах. Было выполнено 38 вылетов, слито 343 тонны воды, передислоцировано 52 человека и 2 тонны груза.Добавляется, что к тушению природных пожаров привлечены 2,7 тысячи человек и 433 единицы техники.
https://ria.ru/20210820/pozhar-1746558279.html
томпонский район
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происшествия, томпонский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
В Якутии за сутки потушили десять природных пожаров
МЧС: в Якутии за сутки ликвидировали десять природных пожаров