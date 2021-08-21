https://ria.ru/20210821/vzryv-1746698774.html

Пострадавшего при взрыве гранаты в Москве мальчика доставили в реанимацию

Пострадавшего при взрыве гранаты в Москве мальчика доставили в реанимацию - РИА Новости, 21.08.2021

Пострадавшего при взрыве гранаты в Москве мальчика доставили в реанимацию

Двенадцатилетний мальчик, госпитализированный после взрыва гранаты на северо-западе Москвы, находится в реанимации, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:17

2021-08-21T20:17

2021-08-21T23:52

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, госпитализированный после взрыва гранаты на северо-западе Москвы, находится в реанимации, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее прокуратура Москвы сообщала о том, что ребенок скончался."Он в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнили в сообщении.По данным следствия, вечером 21 августа в квартире жилого дома на Малой Набережной улице в Москве сработало "техническое устройство", в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, был госпитализирован малолетний мальчик, в квартире также находилась женщина, она не пострадала. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в квартире взорвалась граната.

https://ria.ru/20210820/postradavshaya-1746486471.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия