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В Москве при взрыве гранаты погибли мужчина с ребенком

В Москве при взрыве гранаты погибли мужчина с ребенком - РИА Новости, 21.08.2021

В Москве при взрыве гранаты погибли мужчина с ребенком

Взрослый мужчина и ребенок погибли от взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T18:38

2021-08-21T18:38

2021-08-21T19:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Взрослый мужчина и ребенок погибли от взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел по адресу Малая Набережная, 5.Собеседник агентства добавил, что еще два человека получили ранения.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, уголовное дело открыли по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот оружия".По данным следствия, в квартире сработало "техническое устройство", погиб подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, в результате ЧП госпитализировали малолетнего мальчика, также в квартире была женщина, которая не пострадала."Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру", — добавила Иванова.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва