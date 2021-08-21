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Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой - РИА Новости, 21.08.2021
Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
Следственный комитет опубликовал в YouTube видео с найденной в Смоленской области полуторагодовалой девочкой, которая почти четверо суток провела в лесу без еды РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T02:41
2021-08-21T02:41
2021-08-21T02:41
происшествия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
хорошие новости
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал в YouTube видео с найденной в Смоленской области полуторагодовалой девочкой, которая почти четверо суток провела в лесу без еды и воды.На кадрах ребенка передают матери, после чего женщина с девочкой садится в машину скорой помощи. В автомобиле ребенка кормят кашей, а также дают попить воду.Сообщение об исчезновении девочки 2019 года рождения поступило в следственный отдел СК во вторник. Она пропала из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области, утром 17 августа. В непосредственной близости к этому месту есть лес и водоемы. Для организации полномасштабного розыска возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщалось, девочку искали ежедневно порядка 400 человек. Она была обнаружена в пятницу в лесном массиве в четырех километрах от дома. Отмечалось, что девочка истощена, на ее теле есть следы от укусов насекомых.
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происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), youtube, россия
Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
СК показал видео с найденной после четырех дней поисков полуторагодовалой девочкой под Смоленском