Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
В США оправдали полицейского, застрелившего ветерана ВВС во время беспорядков в Капитолии 6 января
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции во время акции протеста сторонников бывшего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
"Никакие дальнейшие действия не будут предприниматься в этом вопросе", - говорится в документе командующего подразделением полиции Капитолия.
Дело о смерти американки Эшли Бэббитт в апреле закрыл минюст США. Оснований для уголовного преследования стрелявшего тогда не нашлось, поскольку нельзя доказать, что он действовал из преступных побуждений.
Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена сотрудником полиции Капитолия, когда во время январских беспорядков пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице. Стрелявший в нее сотрудник полиции вскоре после беспорядков был отправлен в отпуск.
Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
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