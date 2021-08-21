https://ria.ru/20210821/vandaly-1746665342.html

В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников

В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников - РИА Новости, 21.08.2021

В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников

Вандалы повредили мемориал славы возле села Корпач на севере Молдавии и разбили памятную плиту в честь героев-десантников, заявил председатель Национального... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:11

2021-08-21T12:11

2021-08-21T12:11

в мире

молдавия

вторая мировая война (1939-1945)

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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Вандалы повредили мемориал славы возле села Корпач на севере Молдавии и разбили памятную плиту в честь героев-десантников, заявил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Он отметил, что в 2018 году памятник уже подвергался вандализму, тогда его облили краской, виновники до сих пор не найдены.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.

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в мире, молдавия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)