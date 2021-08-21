В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников
Вандалы разбили памятную плиту в честь советских героев-десантников у села Корпач на севере Молдавии
© Фото : Национальный Координационный Комитет "Победа"/FacebookНеизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии в Молдавии
КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Вандалы повредили мемориал славы возле села Корпач на севере Молдавии и разбили памятную плиту в честь героев-десантников, заявил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Неизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года, установленный вблизи села Корпач Единецкого района. Негодяи разбили памятную плиту в честь героев-десантников", - написал Петрович на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в 2018 году памятник уже подвергался вандализму, тогда его облили краской, виновники до сих пор не найдены.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.