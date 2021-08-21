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В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников
В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников - РИА Новости, 21.08.2021
В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников
Вандалы повредили мемориал славы возле села Корпач на севере Молдавии и разбили памятную плиту в честь героев-десантников, заявил председатель Национального... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:11
2021-08-21T12:11
в мире
молдавия
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Вандалы повредили мемориал славы возле села Корпач на севере Молдавии и разбили памятную плиту в честь героев-десантников, заявил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Он отметил, что в 2018 году памятник уже подвергался вандализму, тогда его облили краской, виновники до сих пор не найдены.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
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в мире, молдавия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
12:11 21.08.2021
 
В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников

Вандалы разбили памятную плиту в честь советских героев-десантников у села Корпач на севере Молдавии

© Фото : Национальный Координационный Комитет "Победа"/FacebookНеизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии в Молдавии
Неизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Фото : Национальный Координационный Комитет "Победа"/Facebook
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КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Вандалы повредили мемориал славы возле села Корпач на севере Молдавии и разбили памятную плиту в честь героев-десантников, заявил председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Неизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года, установленный вблизи села Корпач Единецкого района. Негодяи разбили памятную плиту в честь героев-десантников", - написал Петрович на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в 2018 году памятник уже подвергался вандализму, тогда его облили краской, виновники до сих пор не найдены.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
 
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