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Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых
Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых - РИА Новости, 21.08.2021
Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых
Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:46
2021-08-21T12:46
2021-08-21T14:19
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
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ЭЛИСТА, 21 авг — РИА Новости. Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он напомнил, что этот препарат преимущественно используется для повторной вакцинации.Министр также рассказал, что в структуре смертей от коронавируса 85 процентов — это люди старше 60 лет.По словам Мурашко, многие из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить здоровье.Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.
РИА Новости
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:46 21.08.2021 (обновлено: 14:19 21.08.2021)
Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых
Эксперты Минздрава разрешили применение вакцины "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет