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Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых

Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых - РИА Новости, 21.08.2021

Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых

Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:46

2021-08-21T12:46

2021-08-21T14:19

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михаил мурашко

вакцина "спутник лайт"

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЭЛИСТА, 21 авг — РИА Новости. Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он напомнил, что этот препарат преимущественно используется для повторной вакцинации.Министр также рассказал, что в структуре смертей от коронавируса 85 процентов — это люди старше 60 лет.По словам Мурашко, многие из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить здоровье.Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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