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Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых
Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых - РИА Новости, 21.08.2021
Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых
Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:46
2021-08-21T14:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЭЛИСТА, 21 авг — РИА Новости. Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он напомнил, что этот препарат преимущественно используется для повторной вакцинации.Министр также рассказал, что в структуре смертей от коронавируса 85 процентов — это люди старше 60 лет.По словам Мурашко, многие из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить здоровье.Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:46 21.08.2021 (обновлено: 14:19 21.08.2021)
 
Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых

Эксперты Минздрава разрешили применение вакцины "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЭЛИСТА, 21 авг — РИА Новости. Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он напомнил, что этот препарат преимущественно используется для повторной вакцинации.
Министр также рассказал, что в структуре смертей от коронавируса 85 процентов — это люди старше 60 лет.
"Риск колоссальный", — сказал он.
По словам Мурашко, многие из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить здоровье.
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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