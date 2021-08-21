https://ria.ru/20210821/uragan-1746708169.html

В Мексике из-за урагана "Грейс" погибли восемь человек

В Мексике из-за урагана "Грейс" погибли восемь человек - РИА Новости, 21.08.2021

В Мексике из-за урагана "Грейс" погибли восемь человек

Не менее восьми человек, шестеро из которых дети и подростки, погибли в мексиканском штате Веракрус, на который ночью обрушился ураган третьей категории... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T22:26

2021-08-21T22:26

2021-08-21T22:43

в мире

кулиакан

тампико

веракрус (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_0:358:3003:2047_1920x0_80_0_0_f7035f3be79dea1dc23137b5bec169e2.jpg

МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Не менее восьми человек, шестеро из которых дети и подростки, погибли в мексиканском штате Веракрус, на который ночью обрушился ураган третьей категории "Грейс", сообщил губернатор штата Куитлауак Гарсиа, еще три человека числятся пропавшими без вести."Один взрослый человек погиб ночью в Посос-Рикос - он находился на улице в критический момент, и его придавило, также в одном происшествии (погибли) шесть человек, мать и дети, кроме того, ночью погиб ребенок", - заявил губернатор в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook.Еще три человека, по словам чиновника, числятся пропавшими без вести.Федеральная комиссия по электричеству сообщила, что на территории штата Веракрус без света ночью остались 330 тысяч человек, для небольшой части потребителей подача электричества утром была восстановлена.Власти Веракруса призывают жителей проявлять крайнюю осторожность - подъем уровня рек может продолжаться до 6 часов, склоны холмов напитаны влагой и не исключены новые оползни.Крупный ураган "Грейс", который обрушился ночью на побережье штата Веракрус, ослаб до категории тропического шторма и продвигается через центральную часть страны. Власти предупреждают о разливе рек и наводнениях, вызванных сопровождающими его тропическими ливнями.Чрезвычайная ситуация объявлена в 22 муниципалитетах Веракруса. Тропические ливни с уровнем осадков до 250 миллиметров также ожидаются в субботу на территории штатов Колима, Герреро, Мичоакан, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси.Международный аэропорт Мехико отменил рейсы на шести направлениях из-за прохождения "Грейс" - Веракрус, Тампико, Рейноса, Кулиакан, Уатулько и Майами. В столице объявлен оранжевый уровень тревоги - с ночи в Мехико продолжаются сильные дожди, в течение дня ожидается существенное усиление ветра.

https://ria.ru/20210805/bashkiriya-1744475330.html

https://ria.ru/20210804/uragan-1744298931.html

кулиакан

тампико

веракрус (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кулиакан, тампико, веракрус (штат)