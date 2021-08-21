https://ria.ru/20210821/ukraina-1746703956.html

Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией

Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией - РИА Новости, 21.08.2021

Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что ее сотрудники начали дополнительно укреплять границу с Россией. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:23

2021-08-21T21:23

2021-08-21T23:55

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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что ее сотрудники начали дополнительно укреплять границу с Россией."Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области", — говорится в публикации на сайте ведомства.Отмечается, что инженерная группа занимается обустройством заграждений в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях.Восемнадцатого августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы.

https://ria.ru/20210722/obstrely-1742332601.html

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