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Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией
Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией - РИА Новости, 21.08.2021
Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что ее сотрудники начали дополнительно укреплять границу с Россией. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:23
2021-08-21T21:23
2021-08-21T23:55
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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что ее сотрудники начали дополнительно укреплять границу с Россией."Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области", — говорится в публикации на сайте ведомства.Отмечается, что инженерная группа занимается обустройством заграждений в виде противотранспортных рвов на угрожаемых направлениях.Восемнадцатого августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы.
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21:23 21.08.2021 (обновлено: 23:55 21.08.2021)
Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией
Украинские пограничники приступили к дополнительному укреплению границы с Россией