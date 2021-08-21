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В конгрессе США заявили о "российской угрозе" в космосе

В конгрессе США заявили о "российской угрозе" в космосе - РИА Новости, 21.08.2021

В конгрессе США заявили о "российской угрозе" в космосе

Россия и Китай представляют для США "потенциальную угрозу" в космосе, пишет RT со ссылкой на доклад Исследовательской службы американского конгресса. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T08:56

2021-08-21T08:56

2021-08-21T11:21

сша

китай

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия и Китай представляют для США "потенциальную угрозу" в космосе, пишет RT со ссылкой на доклад Исследовательской службы американского конгресса."Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах как особенной уязвимости США", — считают авторы документа.Среди разработок они называют "средства некинетического действия": лазеры, микроволновое оружие и некоторые другие типы вооружений.Эксперты рекомендовали разработать ответные меры для защиты американских спутников и кораблей, а также обратить внимание на обновление международных договоров, регулирующих деятельность в космическом пространстве.Российские власти неоднократно заявляли о необходимости расширять международное сотрудничество в космосе и развивать мирные технологии его освоения.

https://ria.ru/20210718/baza-1741723150.html

сша

китай

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сша, китай, космос - риа наука, россия