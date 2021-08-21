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В конгрессе США заявили о "российской угрозе" в космосе
В конгрессе США заявили о "российской угрозе" в космосе - РИА Новости, 21.08.2021
В конгрессе США заявили о "российской угрозе" в космосе
Россия и Китай представляют для США "потенциальную угрозу" в космосе, пишет RT со ссылкой на доклад Исследовательской службы американского конгресса. РИА Новости, 21.08.2021
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сша
китай
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия и Китай представляют для США "потенциальную угрозу" в космосе, пишет RT со ссылкой на доклад Исследовательской службы американского конгресса."Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах как особенной уязвимости США", — считают авторы документа.Среди разработок они называют "средства некинетического действия": лазеры, микроволновое оружие и некоторые другие типы вооружений.Эксперты рекомендовали разработать ответные меры для защиты американских спутников и кораблей, а также обратить внимание на обновление международных договоров, регулирующих деятельность в космическом пространстве.Российские власти неоднократно заявляли о необходимости расширять международное сотрудничество в космосе и развивать мирные технологии его освоения.
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сша, китай, космос - риа наука, россия
08:56 21.08.2021 (обновлено: 11:21 21.08.2021)
 
В конгрессе США заявили о "российской угрозе" в космосе

В конгрессе США заявили о "российской угрозе" в космосе

© AP Photo / NASA/Bill IngallsЗапуск ракеты Atlas V с базы ВВС США Вандеберг
Запуск ракеты Atlas V с базы ВВС США Вандеберг - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / NASA/Bill Ingalls
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия и Китай представляют для США "потенциальную угрозу" в космосе, пишет RT со ссылкой на доклад Исследовательской службы американского конгресса.
"Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах как особенной уязвимости США", — считают авторы документа.
Среди разработок они называют "средства некинетического действия": лазеры, микроволновое оружие и некоторые другие типы вооружений.
Эксперты рекомендовали разработать ответные меры для защиты американских спутников и кораблей, а также обратить внимание на обновление международных договоров, регулирующих деятельность в космическом пространстве.
Российские власти неоднократно заявляли о необходимости расширять международное сотрудничество в космосе и развивать мирные технологии его освоения.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 09:17
СМИ: США построят в Британии базу слежения за Россией и Китаем в космосе
 
СШАКитайКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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