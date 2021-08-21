https://ria.ru/20210821/ugaran-1746709519.html
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана "Генри"
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана "Генри" - РИА Новости, 21.08.2021
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана "Генри"
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел чрезвычайное положение на фоне приближающегося урагана "Генри", власти опасаются сильных ливней, порывов ветра и... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T22:46
2021-08-21T22:46
2021-08-21T23:41
в мире
сша
нью-йорк (город)
джо байден
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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НЬЮ-ЙОРК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел чрезвычайное положение на фоне приближающегося урагана "Генри", власти опасаются сильных ливней, порывов ветра и перебоев в электроснабжении, сообщает пресс-служба губернатора.Чрезвычайное положение введено в ряде округов, включая город Нью-Йорк."Буря, которая, как ожидается, достигнет силы урагана... по прогнозам, затронет прибрежные районы, обрушившись штормовыми порывами, сильными дождями, может привести к повсеместным отключениям электроэнергии", - говорится в сообщении.Губернатор Куомо приготовил 500 служащих Национальной гвардии для развертывания на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзон, чтобы помочь местным властям в случае необходимости в предотвращении и ликвидации последствий бури. Кроме того, он отрядил 11 военных грузовиков и 14 автомобилей Hummer.Куомо также просит президента США Джо Байдена объявить чрезвычайное положение, которое уполномочило бы Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям принимать экстренные меры, включая оказание прямой федеральной помощи жителям Нью-Йорка, после прохождения урагана "Генри"."Жителям Нью-Йорка не привыкать к ущербу, который может быть нанесен ураганом - мы испытали это во время супер-бури "Сэнди", и "Генри" должен стать бурей такого же уровня", - заявил Куомо.По прогнозам, ураган может достичь Нью-Йорка уже днем в воскресенье.Губернатор призвал жителей штата отнестись серьезно к предупреждению, готовиться к возможным отключениям электроэнергии, запасаться необходимыми принадлежностями и избегать мест, где будут затопления.Ураган "Сэнди", образовавшийся в конце октября 2012 года, затронул Ямайку, Кубу, Багамские острова, Гаити, побережье Флориды и впоследствии обрушился на северо-восток США и восточную Канаду. Наиболее тяжелый ущерб был причинен северо-восточным штатам США, в частности Нью-Джерси и Нью-Йорк. Число жертв стихии в стране составило не менее 120 человек, в том числе свыше 40 - в Нью-Йорке.
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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
22:46 21.08.2021 (обновлено: 23:41 21.08.2021)
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана "Генри"
Губернатор Нью-Йорка Куомо ввел чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана "Генри"
НЬЮ-ЙОРК, 21 авг - РИА Новости.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
ввел чрезвычайное положение на фоне приближающегося урагана "Генри", власти опасаются сильных ливней, порывов ветра и перебоев в электроснабжении, сообщает пресс-служба губернатора.
Чрезвычайное положение введено в ряде округов, включая город Нью-Йорк.
"Буря, которая, как ожидается, достигнет силы урагана... по прогнозам, затронет прибрежные районы, обрушившись штормовыми порывами, сильными дождями, может привести к повсеместным отключениям электроэнергии", - говорится в сообщении.
Губернатор Куомо приготовил 500 служащих Национальной гвардии для развертывания на Лонг-Айленде и в районе долины Гудзон, чтобы помочь местным властям в случае необходимости в предотвращении и ликвидации последствий бури. Кроме того, он отрядил 11 военных грузовиков и 14 автомобилей Hummer.
Куомо также просит президента США Джо Байдена
объявить чрезвычайное положение, которое уполномочило бы Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям принимать экстренные меры, включая оказание прямой федеральной помощи жителям Нью-Йорка, после прохождения урагана "Генри".
"Жителям Нью-Йорка не привыкать к ущербу, который может быть нанесен ураганом - мы испытали это во время супер-бури "Сэнди", и "Генри" должен стать бурей такого же уровня", - заявил Куомо.
По прогнозам, ураган может достичь Нью-Йорка уже днем в воскресенье.
Губернатор призвал жителей штата отнестись серьезно к предупреждению, готовиться к возможным отключениям электроэнергии, запасаться необходимыми принадлежностями и избегать мест, где будут затопления.
Ураган "Сэнди", образовавшийся в конце октября 2012 года, затронул Ямайку
, Кубу
, Багамские острова
, Гаити
, побережье Флориды
и впоследствии обрушился на северо-восток США и восточную Канаду
. Наиболее тяжелый ущерб был причинен северо-восточным штатам США, в частности Нью-Джерси
и Нью-Йорк. Число жертв стихии в стране составило не менее 120 человек, в том числе свыше 40 - в Нью-Йорке.