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Мурманская область
https://ria.ru/20210821/turisty-1746662565.html
Власти Мурманской области намерены привлекать до миллиона туристов в год
Власти Мурманской области намерены привлекать до миллиона туристов в год - РИА Новости, 21.08.2021
Власти Мурманской области намерены привлекать до миллиона туристов в год
Мурманская область, где динамично развивается туристическая отрасль, намерена в перспективе привлекать до одного миллиона туристов в год, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:31
2021-08-21T11:31
мурманская область
мурманская область
арктический совет
федеральная служба государственной статистики (росстат)
кольский полуостров
андрей чибис
фонд "росконгресс"
россия
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ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 21 авг – РИА Новости. Мурманская область, где динамично развивается туристическая отрасль, намерена в перспективе привлекать до одного миллиона туристов в год, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на деловой сессии "Туризм на арктических территориях" в рамках открывшегося в субботу арктического фестиваля "Териберка".Как пояснил глава региона, в связи с мерами ограничений из-за COVID-19 поток в туристов в Мурманскую область сократился, но после снятия части ограничений стал возвращаться к плановым показателям за счет внутреннего потока – туристов из азиатских стран заменили россияне, которые приезжают на север, изучая страну."Турпоток в Арктику на сегодня составляет более миллиона туристов в год, Мурманская область принимает треть этого потока туристов. Учитывая национальные цели увеличить турпоток в четыре раза, мы планируем принять около одного миллиона туристов только на Кольский полуостров как за счет российских туристов, так и со стороны иностранных после открытия границ", - отметил Чибис.По его словам, туризм вносит достойный вклад в экономику региона. По итогам ежемесячного мониторинга муниципалитетов в период с 1 января по 31 июля 2021 года в Мурманской области отдохнуло порядка 249 тысяч туристов. По ежегодным данным Росстата объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма за 2020 год, составил порядка 3,2 миллиарда рублей, что почти на 1,2 миллиарда рублей выше запланированных показателей."Эти показатели подтверждают, что туризм активно развивается в Мурманской области и становится отдельной отраслью экономики, интересной для инвестиций. Доходы коллективных средств размещения с 2015 года выросли более чем на 45%, что в 2020 году по данным Росстата составило 2,2 миллиарда, и это в период пандемии. Уже сейчас объекты размещения возвращаются к показателям 2019 года", - сказал губернатор.Кроме того, количество туроператоров в Мурманской области растет, создаются новые рабочие места в турфирмах, гостиницах и обслуживающих турбизнес отраслях. "За последние два года, несмотря на ограничения, связанных с пандемией, наша туриндустрия заработала пять миллиардов рублей… Одна из наших задач – чтобы каждый выходной в регионе происходили события, интересные для туристов. 51 событие в год – это наша цель", - добавил Чибис.VI Арктический фестиваль "Териберка", в рамках которого проходят дискуссии о жизни на севере в малых городах, концерты и мастер-классы, открылся в субботу в селе Териберка Мурманской области, где снимался фильм "Левиафан". Он стал площадкой для диалога по экологическому, культурному и гастрономическому трекам. Мероприятие проходит в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете. Оператором выступает Фонд Росконгресс.Село Териберка в 120 километрах от Мурманска стало известно по всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек.В 2015 году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", который впоследствии переименовали в Арктический фестиваль "Териберка". Сюда съезжаются люди не только из Мурманской области, но и разных городов России – послушать музыку, попробовать деликатесы Баренцева моря, прогуляться по песчаному пляжу.
https://ria.ru/20210712/vetropark-1740985445.html
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мурманская область, арктический совет, федеральная служба государственной статистики (росстат), кольский полуостров, андрей чибис, фонд "росконгресс", россия
11:31 21.08.2021
 
Власти Мурманской области намерены привлекать до миллиона туристов в год

Глава Мурманской области Чибис рассказал о планах по привлечению миллиона туристов в год

© Pixabay / Pixabay/muujizaТериберка, Мурманск
Териберка, Мурманск - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Pixabay / Pixabay/muujiza
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ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 21 авг – РИА Новости. Мурманская область, где динамично развивается туристическая отрасль, намерена в перспективе привлекать до одного миллиона туристов в год, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на деловой сессии "Туризм на арктических территориях" в рамках открывшегося в субботу арктического фестиваля "Териберка".
Как пояснил глава региона, в связи с мерами ограничений из-за COVID-19 поток в туристов в Мурманскую область сократился, но после снятия части ограничений стал возвращаться к плановым показателям за счет внутреннего потока – туристов из азиатских стран заменили россияне, которые приезжают на север, изучая страну.
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"Турпоток в Арктику на сегодня составляет более миллиона туристов в год, Мурманская область принимает треть этого потока туристов. Учитывая национальные цели увеличить турпоток в четыре раза, мы планируем принять около одного миллиона туристов только на Кольский полуостров как за счет российских туристов, так и со стороны иностранных после открытия границ", - отметил Чибис.
По его словам, туризм вносит достойный вклад в экономику региона. По итогам ежемесячного мониторинга муниципалитетов в период с 1 января по 31 июля 2021 года в Мурманской области отдохнуло порядка 249 тысяч туристов. По ежегодным данным Росстата объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма за 2020 год, составил порядка 3,2 миллиарда рублей, что почти на 1,2 миллиарда рублей выше запланированных показателей.
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"Эти показатели подтверждают, что туризм активно развивается в Мурманской области и становится отдельной отраслью экономики, интересной для инвестиций. Доходы коллективных средств размещения с 2015 года выросли более чем на 45%, что в 2020 году по данным Росстата составило 2,2 миллиарда, и это в период пандемии. Уже сейчас объекты размещения возвращаются к показателям 2019 года", - сказал губернатор.
Кроме того, количество туроператоров в Мурманской области растет, создаются новые рабочие места в турфирмах, гостиницах и обслуживающих турбизнес отраслях. "За последние два года, несмотря на ограничения, связанных с пандемией, наша туриндустрия заработала пять миллиардов рублей… Одна из наших задач – чтобы каждый выходной в регионе происходили события, интересные для туристов. 51 событие в год – это наша цель", - добавил Чибис.
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11 августа, 15:11Мурманская область
Смягчение COVID-ограничений позволит провести фестиваль в Териберке
VI Арктический фестиваль "Териберка", в рамках которого проходят дискуссии о жизни на севере в малых городах, концерты и мастер-классы, открылся в субботу в селе Териберка Мурманской области, где снимался фильм "Левиафан". Он стал площадкой для диалога по экологическому, культурному и гастрономическому трекам. Мероприятие проходит в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете. Оператором выступает Фонд Росконгресс.
Село Териберка в 120 километрах от Мурманска стало известно по всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек.
В 2015 году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", который впоследствии переименовали в Арктический фестиваль "Териберка". Сюда съезжаются люди не только из Мурманской области, но и разных городов России – послушать музыку, попробовать деликатесы Баренцева моря, прогуляться по песчаному пляжу.
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Мурманская областьМурманская областьАрктический советФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Кольский полуостровАндрей ЧибисФонд "Росконгресс"Россия
 
 
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