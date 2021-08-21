https://ria.ru/20210821/turisty-1746648548.html
На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов - РИА Новости, 21.08.2021
На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
Спасатели эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T05:21
2021-08-21T05:21
2021-08-21T05:21
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
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россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.Двое мужчин совершали восхождение в составе группы, 17 августа на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа на место вылетел вертолет со спасателями. 19 августа на высоте около 3500 метров были обнаружены тела погибших.
https://ria.ru/20210818/vulkan-1746193876.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
Спасатели на Камчатке эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка