https://ria.ru/20210821/turisty-1746648548.html

На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов

На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов - РИА Новости, 21.08.2021

На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов

Спасатели эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T05:21

2021-08-21T05:21

2021-08-21T05:21

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.Двое мужчин совершали восхождение в составе группы, 17 августа на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа на место вылетел вертолет со спасателями. 19 августа на высоте около 3500 метров были обнаружены тела погибших.

https://ria.ru/20210818/vulkan-1746193876.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия