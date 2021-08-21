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На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов - РИА Новости, 21.08.2021
На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
Спасатели эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T05:21
2021-08-21T05:21
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.Двое мужчин совершали восхождение в составе группы, 17 августа на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа на место вылетел вертолет со спасателями. 19 августа на высоте около 3500 метров были обнаружены тела погибших.
https://ria.ru/20210818/vulkan-1746193876.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
05:21 21.08.2021
 
На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов

Спасатели на Камчатке эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Оба тела эвакуированы. Применялся вертолёт, работали спасатели", — сказали в МЧС.
Двое мужчин совершали восхождение в составе группы, 17 августа на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа на место вылетел вертолет со спасателями. 19 августа на высоте около 3500 метров были обнаружены тела погибших.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 11:47Туризм
На Камчатке начали проверку после гибели туристов, сорвавшихся с вулкана
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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