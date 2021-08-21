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Китайцев восхитил сентиментальный жест Путина на встрече с Меркель

Китайцев восхитил сентиментальный жест Путина на встрече с Меркель - РИА Новости, 21.08.2021

Китайцев восхитил сентиментальный жест Путина на встрече с Меркель

Китайское СМИ Sohu обратило внимание на букет цветов, который Владимир Путин накануне подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель перед двусторонними переговорами... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:31

2021-08-21T15:31

2021-08-21T15:38

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германия

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Китайское СМИ Sohu обратило внимание на букет цветов, который Владимир Путин накануне подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель перед двусторонними переговорами в Москве.Китайские журналисты считают, что традиция российского президента дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях вероятно может рассказать о его характере.Авторы материала предположили, что этот жест раскрывает Путина как твердого и вежливого человека, которому "присуща романтика"."Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ", — говорится в статье.Канцлер ФРГ накануне посетила Москву с последним визитом в этом статусе. В пятницу она встретилась с Путиным, а 22 августа отправится в Киев.Российский лидер и раньше дарил цветы Меркель. Весной 2018 года немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал "неким сигналом" букет от Путина немецкому канцлеру во время встречи в Сочи.Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что в России абсолютно нормально дарить женщинам цветы. Преподнести букет и коллегам по работе, и визави по международным отношениям считается признаком хорошего тона, заключил он.

https://ria.ru/20210820/merkel-1746620990.html

китай

германия

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в мире, китай, германия, владимир путин, ангела меркель, россия