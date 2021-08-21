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Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма - РИА Новости, 21.08.2021

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. День был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2017 года в РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T03:39

2021-08-21T03:39

2021-08-21T03:39

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терроризм

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21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. День был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2017 года в развитие Глобальной контртеррористической стратегии, одобренной Генассамблеей 8 сентября 2006 года с целью "принять незамедлительные меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях". Резолюция, в частности, призывает "воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него". Сегодня терроризм – мировая проблема, от которой страдают разные страны. Однако о жертвах терактов часто забывают. Но пострадавшие могут справиться с травмами и наладить достойную жизнь лишь посредством долгосрочной многоцелевой поддержки, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации.Воздействие терроризма на жертв может сохраняться на протяжении всей их жизни и передаваться через поколения. Травмирующие воспоминания невозможно стереть, но можно помочь пострадавшим и выжившим, добиваясь истины, справедливости и возмещения ущерба, помогая им заявить о себе и отстаивая их права. В сентябре 2006 года страны-члены ООН приняли Глобальную контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций, направленную, среди прочего, на "поощрение международной солидарности в поддержку жертв". Стратегия является уникальным глобальным документом, который укрепляет национальные, региональные и международные усилия по борьбе с терроризмом.По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в борьбе с терроризмом достигнуты успехи, однако его угроза не исчезла и сегодня она становится более многоликой. Генсек ООН отметил, что террористические группировки "Аль-Каида"* и ИГ*, паразитируют на социальных потрясениях и гендерных стереотипах. Они привлекают в свои ряды новых бойцов, в основном из числа молодых людей, утративших надежду на лучшее будущее. Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков заявил, что за последние 20 лет борьба с терроризмом осложнилась: экстремисты и террористы быстро приспосабливаются к новым реалиям, используют киберпространство и новые технологии, свои связи с организованной преступностью, а также пробелы в национальных нормативных актах. При этом, по словам Воронкова, ИГ*, и другие террористические группы все более активно привлекают в свои ряды людей, движимых расовыми, этническими и политическими соображениями.Вместе с тем эксперты ООН уверены, что несмотря на все эти трудности, терроризм можно и нужно победить. В этом контексте Владимир Воронков предложил действовать в трех направлениях: укреплять международную солидарность в деле выявления, задержания и привлечения террористов к ответственности, устранять основные причины, подпитывающие терроризм, а также более активно привлекать к борьбе с терроризмом молодежь и представителей частного сектора. В 2021 году Международный день памяти и поминовения жертв терроризма будет отмечаться в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США и во второй год пандемии COVID-19.Тема Международный день памяти и поминовения жертв терроризма – "Связи" (Connections). В ООН отмечают, что пандемия оказывает огромное влияние на жертв терроризма, поскольку лишает их социальной связи и поддержки близких, возможности лично посещать мемориальные мероприятия, усугубляя тем самым последствия их травмы.Основные памятные мероприятия пройдут онлайн под лозунгом "Пережить терроризм: сила связей". В России ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года.Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.* Террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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