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Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года - РИА Новости, 21.08.2021
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года
Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, допустила, что окончит МГУ раньше положенного срока. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:24
2021-08-21T22:43
общество
мгу имени м. в. ломоносова
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, допустила, что окончит МГУ раньше положенного срока.Ранее стало известно, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, однако у нее есть возможность учиться на платной основе.Во время эфира на НТВ Теплякова удивилась, когда услышала, что окончит институт через пять лет. "Почему через пять?" — переспросила она.Отец девочки допустил, что она сможет это сделать "и через два года". Телеведущий Вадим Такменев отметил, что в таком случае на момент окончания высшего учебного заведения ей будет 11 лет.Девочка также призналась, что мечтает о "получении каких-нибудь крыльев, как у Динь-Динь" (фея из сказки "Питер Пэн" Джеймса Барри. — Прим. ред.).Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ. Отец уже подписал договор о зачислении на платное отделение.
https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, единый государственный экзамен (егэ)
20:24 21.08.2021 (обновлено: 22:43 21.08.2021)
 
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года

Москвичка Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, собралась окончить МГУ за два года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, допустила, что окончит МГУ раньше положенного срока.
Ранее стало известно, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, однако у нее есть возможность учиться на платной основе.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 07:36
Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве
Во время эфира на НТВ Теплякова удивилась, когда услышала, что окончит институт через пять лет.
"Почему через пять?" — переспросила она.
Отец девочки допустил, что она сможет это сделать "и через два года". Телеведущий Вадим Такменев отметил, что в таком случае на момент окончания высшего учебного заведения ей будет 11 лет.
Девочка также призналась, что мечтает о "получении каких-нибудь крыльев, как у Динь-Динь" (фея из сказки "Питер Пэн" Джеймса Барри. — Прим. ред.).
Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ. Отец уже подписал договор о зачислении на платное отделение.
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ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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