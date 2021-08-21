https://ria.ru/20210821/teplyakova-1746699733.html
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года - РИА Новости, 21.08.2021
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года
Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, допустила, что окончит МГУ раньше положенного срока. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:24
2021-08-21T20:24
2021-08-21T22:43
общество
мгу имени м. в. ломоносова
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, допустила, что окончит МГУ раньше положенного срока.Ранее стало известно, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, однако у нее есть возможность учиться на платной основе.Во время эфира на НТВ Теплякова удивилась, когда услышала, что окончит институт через пять лет. "Почему через пять?" — переспросила она.Отец девочки допустил, что она сможет это сделать "и через два года". Телеведущий Вадим Такменев отметил, что в таком случае на момент окончания высшего учебного заведения ей будет 11 лет.Девочка также призналась, что мечтает о "получении каких-нибудь крыльев, как у Динь-Динь" (фея из сказки "Питер Пэн" Джеймса Барри. — Прим. ред.).Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ. Отец уже подписал договор о зачислении на платное отделение.
https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html
https://ria.ru/20210819/brat-1746308859.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, единый государственный экзамен (егэ)
20:24 21.08.2021 (обновлено: 22:43 21.08.2021)
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года
Москвичка Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, собралась окончить МГУ за два года
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, допустила, что окончит МГУ раньше положенного срока.
Ранее стало известно, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, однако у нее есть возможность учиться на платной основе.
Во время эфира на НТВ
Теплякова удивилась, когда услышала, что окончит институт через пять лет.
"Почему через пять?" — переспросила она.
Отец девочки допустил, что она сможет это сделать "и через два года". Телеведущий Вадим Такменев отметил, что в таком случае на момент окончания высшего учебного заведения ей будет 11 лет.
Девочка также призналась, что мечтает о "получении каких-нибудь крыльев, как у Динь-Динь" (фея из сказки "Питер Пэн" Джеймса Барри. — Прим. ред.).
Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ. Отец уже подписал договор о зачислении на платное отделение.