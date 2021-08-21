https://ria.ru/20210821/taliban-1746680002.html

"Талибан"* заявил о создании комитета по вопросам СМИ

"Талибан"* заявил о создании комитета по вопросам СМИ - РИА Новости, 21.08.2021

"Талибан"* заявил о создании комитета по вопросам СМИ

Радикальное движение "Талибан"* заявило о формировании комитета, который будет заниматься вопросами и проблемами СМИ. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:45

2021-08-21T15:45

2021-08-21T15:47

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило о формировании комитета, который будет заниматься вопросами и проблемами СМИ.Согласно заявлению официального представителя движения Забихуллы Муджахида, опубликованному в его Twitter, в состав трехстороннего комитета войдут представитель "Талибана"* из комиссии по культуре, заместитель главы ассоциации по защите СМИ и представитель полиции Кабула.Ранее замгенсека Международной федерации журналистов (IFJ) Джереми Дир заявил, что журналисты в Афганистане после прихода к власти талибов переживают сложнейший период, подвергаются угрозам, женщинам-журналистам не дают работать, многие СМИ были вынуждены закрыться.В частности, журналист издания Los Angeles Times рассказал, что боевики движения "Талибан"* избили его, но затем извинились и предложили воды. Как рассказал корреспондент Маркус Ям в статье, он вместе с другим журналистом снимал стычку между талибами и сторонниками прежнего правительства, в этот момент два талиба атаковали Яма и его коллегу.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210820/lavrov-1746604374.html

https://ria.ru/20210818/zakony-1746262201.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия