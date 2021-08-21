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Талибы представят новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели
Талибы представят новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели - РИА Новости, 21.08.2021
Талибы представят новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели
Талибан"* намерен представить новую систему управления Афганистаном в течение нескольких недель. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя движения. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T08:23
2021-08-21T08:23
2021-08-21T09:28
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Талибан"* намерен представить новую систему управления Афганистаном в течение нескольких недель. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя движения."Новыми механизмами управления занимаются эксперты в юридической и религиозной сферах, а также специалисты в области международных отношений", — заявил собеседник агентства.По его словам, талибы сосредоточатся на защите прав всего населения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Она сопровождается давками, есть погибшие.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
08:23 21.08.2021 (обновлено: 09:28 21.08.2021)
Талибы представят новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели
Reuters: талибы в ближайшие недели представят новую систему управления Афганистаном