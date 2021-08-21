https://ria.ru/20210821/sputnik-1746684257.html

Узбекистан зарегистрировал "Спутник V" местного произодства

Узбекистан зарегистрировал "Спутник V" местного произодства - РИА Новости, 21.08.2021

Узбекистан зарегистрировал "Спутник V" местного произодства

Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса "Спутник V" и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T16:55

2021-08-21T16:55

2021-08-21T18:01

узбекистан

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 21 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса "Спутник V" и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories, следует из постановления правительства страны, обнародованного в субботу.В постановлении отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.Ранее директор по производству Jurabek Laboratories Фаррух Лутфуллаев заявлял РИА Новости, что предприятие прошло в России контроль качества препарата и на этой неделе планировалось начать массовый выпуск вакцины в городе Алмалык Ташкентской области. На первоначальном этапе планируется производить до 2 миллионов доз "Спутника V" в месяц.В конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял РИА Новости, что Россия и Узбекистан договорились о локализации производства "Спутника V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцев прививают препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, полностью вакцинировались более 1,4 миллиона человек (около 4% населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html

https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

узбекистан, в мире, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"