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Узбекистан зарегистрировал "Спутник V" местного произодства
Узбекистан зарегистрировал "Спутник V" местного произодства - РИА Новости, 21.08.2021
Узбекистан зарегистрировал "Спутник V" местного произодства
Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса "Спутник V" и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T16:55
2021-08-21T18:01
узбекистан
распространение коронавируса
в мире
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ТАШКЕНТ, 21 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса "Спутник V" и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories, следует из постановления правительства страны, обнародованного в субботу.В постановлении отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.Ранее директор по производству Jurabek Laboratories Фаррух Лутфуллаев заявлял РИА Новости, что предприятие прошло в России контроль качества препарата и на этой неделе планировалось начать массовый выпуск вакцины в городе Алмалык Ташкентской области. На первоначальном этапе планируется производить до 2 миллионов доз "Спутника V" в месяц.В конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял РИА Новости, что Россия и Узбекистан договорились о локализации производства "Спутника V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцев прививают препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, полностью вакцинировались более 1,4 миллиона человек (около 4% населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.
https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html
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узбекистан, в мире, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
16:55 21.08.2021 (обновлено: 18:01 21.08.2021)
 
Узбекистан зарегистрировал "Спутник V" местного произодства

Власти Узбекистана зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V" местного производства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТАШКЕНТ, 21 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса "Спутник V" и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories, следует из постановления правительства страны, обнародованного в субботу.
"Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и "Спутник V", производимых Jurabek Laboratories", - говорится в документе, размещенном в базе национального законодательства. Китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
В постановлении отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.
Ранее директор по производству Jurabek Laboratories Фаррух Лутфуллаев заявлял РИА Новости, что предприятие прошло в России контроль качества препарата и на этой неделе планировалось начать массовый выпуск вакцины в городе Алмалык Ташкентской области. На первоначальном этапе планируется производить до 2 миллионов доз "Спутника V" в месяц.
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В конце мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял РИА Новости, что Россия и Узбекистан договорились о локализации производства "Спутника V" в республике, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.
С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцев прививают препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, полностью вакцинировались более 1,4 миллиона человек (около 4% населения). С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.
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