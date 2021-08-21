https://ria.ru/20210821/soyuz-1746703865.html

Госкомиссия дала разрешение на запуск "Союза" с Байконура

Госкомиссия дала разрешение на запуск "Союза" с Байконура - РИА Новости, 21.08.2021

Госкомиссия дала разрешение на запуск "Союза" с Байконура

Госкорпорация "Роскосмос" сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты на Байконуре устранили все проблемы, мешавшие запуску ракеты "Союз-2.1б" со 34... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:23

2021-08-21T21:23

2021-08-21T22:25

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты на Байконуре устранили все проблемы, мешавшие запуску ракеты "Союз-2.1б" со 34 спутниками связи OneWeb.Госкомиссия приняла решение о готовности к повторной заправке и пуску ракеты-носителя 22 августа в 01:13 мск.До этого запуск дважды переносили. Первый раз — 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. А затем на следующий день, когда сама компания-заказчик попросила его отложить из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.Сейчас на орбите находится 254 аппарата OneWeb. Компания собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210820/luna-1746595336.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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