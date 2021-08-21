21:23 21.08.2021 (обновлено: 22:25 21.08.2021)
Госкомиссия дала разрешение на запуск "Союза" с Байконура
Госкомиссия дала разрешение на запуск "Союза" с космодрома Байконур
© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" на стартовой площадке космодрома Байконур.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты на Байконуре устранили все проблемы, мешавшие запуску ракеты "Союз-2.1б" со 34 спутниками связи OneWeb.
"Заслушан доклад руководителя пусковой кампании OneWeb, который доложил о возобновлении работы программного обеспечения наземной системы управления и контроля космических аппаратов", — говорится в публикации.
Госкомиссия приняла решение о готовности к повторной заправке и пуску ракеты-носителя 22 августа в 01:13 мск.
До этого запуск дважды переносили. Первый раз — 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. А затем на следующий день, когда сама компания-заказчик попросила его отложить из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.
Сейчас на орбите находится 254 аппарата OneWeb. Компания собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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