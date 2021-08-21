https://ria.ru/20210821/sochi-1746701318.html
Полиция в Сочи проверит информацию о мужчине, который избил собаку битой
Полиция в Сочи проверит информацию о мужчине, который избил собаку битой - РИА Новости, 21.08.2021
Полиция в Сочи проверит информацию о мужчине, который избил собаку битой
Правоохранители проверяют информацию о мужчине, который избил собаку битой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД по городу Андрей Кошелев. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:46
2021-08-21T20:46
2021-08-21T20:46
происшествия
сочи
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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о мужчине, который избил собаку битой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД по городу Андрей Кошелев.Ранее в социальных сетях появилось видео с окровавленной собакой в Дагомысе. Отмечалось, что ее сбила машина. К собаке подошла женщина, "чтобы успокоить", однако собака укусила прохожую. Женщина позвонила мужу, пожаловавшись на животное, после чего мужчина приехал с битой и начал избивать неподвижное животное. Пес получил тяжелые травмы. Волонтеры, которые забрали собаку с места происшествия, приняли решение усыпить ее."Информация, выявленная в сети Instagram, зарегистрирована, проводится проверка", - сказал Кошелев.Он добавил, что обстоятельства произошедшего уточняются.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи
Полиция в Сочи проверит информацию о мужчине, который избил собаку битой
Полиция в Сочи проверяет информацию о мужчине, который избил собаку битой
СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о мужчине, который избил собаку битой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД по городу Андрей Кошелев.
Ранее в социальных сетях появилось видео с окровавленной собакой в Дагомысе. Отмечалось, что ее сбила машина. К собаке подошла женщина, "чтобы успокоить", однако собака укусила прохожую. Женщина позвонила мужу, пожаловавшись на животное, после чего мужчина приехал с битой и начал избивать неподвижное животное. Пес получил тяжелые травмы. Волонтеры, которые забрали собаку с места происшествия, приняли решение усыпить ее.
"Информация, выявленная в сети Instagram, зарегистрирована, проводится проверка", - сказал Кошелев.
Он добавил, что обстоятельства произошедшего уточняются.