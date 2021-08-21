https://ria.ru/20210821/sochi-1746701318.html

Полиция в Сочи проверит информацию о мужчине, который избил собаку битой

Полиция в Сочи проверит информацию о мужчине, который избил собаку битой - РИА Новости, 21.08.2021

Полиция в Сочи проверит информацию о мужчине, который избил собаку битой

Правоохранители проверяют информацию о мужчине, который избил собаку битой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД по городу Андрей Кошелев. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:46

2021-08-21T20:46

2021-08-21T20:46

происшествия

сочи

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СОЧИ, 21 авг – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о мужчине, который избил собаку битой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД по городу Андрей Кошелев.Ранее в социальных сетях появилось видео с окровавленной собакой в Дагомысе. Отмечалось, что ее сбила машина. К собаке подошла женщина, "чтобы успокоить", однако собака укусила прохожую. Женщина позвонила мужу, пожаловавшись на животное, после чего мужчина приехал с битой и начал избивать неподвижное животное. Пес получил тяжелые травмы. Волонтеры, которые забрали собаку с места происшествия, приняли решение усыпить ее."Информация, выявленная в сети Instagram, зарегистрирована, проводится проверка", - сказал Кошелев.Он добавил, что обстоятельства произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20210428/deputat-1730388435.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи