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Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки - РИА Новости, 21.08.2021
Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в Международный день защиты бездомных животных рассказал РИА Новости о правилах поведения при... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T03:13
2021-08-21T03:13
общество
москва
владимир голубев
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в Международный день защиты бездомных животных рассказал РИА Новости о правилах поведения при встрече с животным без владельцев.Он рассказал, что делать, если повстречалась бездомная собака или стая таких животных. В этом случае нужно немедленно обратиться в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора. "Они обязаны оперативно устранить эту проблему. В ином случае именно они будут нести ответственность за бездействие", - предупредил кинолог.Также он назвал ошибки, которые совершают сердобольные люди. Это кормление собак из жалости и обустройство им теплых будок. "Это усугубляет проблему. Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий", - отметил Голубев.По его словам, самая эффективная помощь животному – это добиться его отлова и помещения в приют. Таким образом у собаки будет доступ к еде и крыша над головой. Программа "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" также помогает сократить проблему бродячих стай, рассказал Голубев."Не оставляя ситуацию с нахождением безнадзорных животных без внимания, вы не только помогаете животному, вы также помогаете обезопасить общество от возможной агрессии со стороны бездомных стай", - сказал он.Также Голубев призвал помогать приютам животных, но перечислять средства только проверенным организациям, чтобы не попасть на мошенников. "Если у вас нет возможности помочь материально, вы всегда можете поддержать приют своими добрыми делами: посещайте приюты, помогайте гулять с подопечными, распространяйте важную информацию или прибирайтесь в вольерах. Как правило, приюты всегда нуждаются в поддержке", - сказал Голубев.
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общество, москва, владимир голубев
03:13 21.08.2021
 
Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки

Глава Российской кинологической федерации Голубев: бродячих собак нельзя подкармливать и согревать

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в Международный день защиты бездомных животных рассказал РИА Новости о правилах поведения при встрече с животным без владельцев.

"Каждому из нас важно знать правила поведения при встрече с бездомной собакой, это касается не только собственной безопасности, но и помощи такому животному. Если все будут проходить мимо безнадзорной собаки, эта проблема усугубится. Собака – домашнее животное, у нее обязательно должен быть хозяин, она не должна находиться на улице безнадзорно", - сказал Голубев.

Он рассказал, что делать, если повстречалась бездомная собака или стая таких животных. В этом случае нужно немедленно обратиться в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения собак в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора. "Они обязаны оперативно устранить эту проблему. В ином случае именно они будут нести ответственность за бездействие", - предупредил кинолог.
Также он назвал ошибки, которые совершают сердобольные люди. Это кормление собак из жалости и обустройство им теплых будок. "Это усугубляет проблему. Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий", - отметил Голубев.
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По его словам, самая эффективная помощь животному – это добиться его отлова и помещения в приют. Таким образом у собаки будет доступ к еде и крыша над головой. Программа "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" также помогает сократить проблему бродячих стай, рассказал Голубев.
"Не оставляя ситуацию с нахождением безнадзорных животных без внимания, вы не только помогаете животному, вы также помогаете обезопасить общество от возможной агрессии со стороны бездомных стай", - сказал он.
Также Голубев призвал помогать приютам животных, но перечислять средства только проверенным организациям, чтобы не попасть на мошенников. "Если у вас нет возможности помочь материально, вы всегда можете поддержать приют своими добрыми делами: посещайте приюты, помогайте гулять с подопечными, распространяйте важную информацию или прибирайтесь в вольерах. Как правило, приюты всегда нуждаются в поддержке", - сказал Голубев.
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ОбществоМоскваВладимир Голубев
 
 
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