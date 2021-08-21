https://ria.ru/20210821/smartfon-1746650773.html

Эксперт рассказал о самых опасных уязвимостях смартфонов

Эксперт рассказал о самых опасных уязвимостях смартфонов - РИА Новости, 21.08.2021

Эксперт рассказал о самых опасных уязвимостях смартфонов

Мобильные приложения обрабатывают персональные данные, имеют доступ к внутренним файлам, камере и диктофону, что делает их мишенью для злоумышленников, как... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T08:14

2021-08-21T08:14

2021-08-21T08:15

общество

технологии

apple ios

google android

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мобильные приложения обрабатывают персональные данные, имеют доступ к внутренним файлам, камере и диктофону, что делает их мишенью для злоумышленников, как распознать, что ваш телефон "перехватили" и защитить данные рассказал РИА Новости директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов."Самая опасная уязвимость - компрометация канала передачи информации с устройства пользователя на сервер разработчика приложения. Успешная атака возможна, если эти данные не шифруются, и отсутствует проверка, что сервер и приложение – действительно те элементы, между которыми должно происходить взаимодействие", - рассказал Чернов.Он пояснил, что когда пользователь подключается к открытой сети Wi-Fi, существует риск, что между сервером и приложением на устройстве пользователя возникнет посредник (Man-in-the-Middle)."Злоумышленник становится посредником в передаче информации, и в зависимости от назначения приложения пользователь рискует утратить персональные, финансовые или учетные данные, провести ошибочную транзакцию. Если нужно войти в банковское приложение или другую программу, которая обрабатывает ценную информацию, не следует подключаться к публичным Wi-Fi", - отметил эксперт.Специалист отдельно отмечает уязвимости, для использования которых хакеры пишут вредоносный код. "Последствия для пользователя могут быть разными: от перехвата данных и шантажа или продажи информации в Darknet до полного контроля устройства и совершения действия от имени жертвы. Понять, что устройство содержит вредонос, можно по ухудшению производительности, лагам или быстро садящемуся аккумулятору", - сказал Чернов.Он также рекомендовал настроить автоматическое обновление приложений и ОС, при установке программ – давать доступ только к тем ресурсам, которые необходимы для выполнения их функций. "Пользователям Android следует использовать антивирус, скачивать приложения только из Google Play, файлы – из доверенных источников и ни в коем случае не делать root. Владельцам устройств на iOS – не ставить Jailbreak", - заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/smartfon-1746522947.html

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, apple ios, google android, google