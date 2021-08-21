https://ria.ru/20210821/slovakiya-1746646830.html

В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"

В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу" - РИА Новости, 21.08.2021

В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"

Словакию на форуме "Крымская платформа" в Киеве представит премьер-министр, а не президент, сообщило правительство республики. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T02:55

2021-08-21T02:55

2021-08-21T02:55

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дмитрий кулеба

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ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. Словакию на форуме "Крымская платформа" в Киеве представит премьер-министр, а не президент, сообщило правительство республики.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Словакию на "Крымской платформе" представит глава государства."Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. По данным украинских властей, на мероприятии обсудят "возвращение" контроля над Крымом. Как заявлял Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210820/krymskaya-1746636276.html

киев

прага

словакия

россия

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в мире, киев, прага, словакия, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия