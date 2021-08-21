Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/shtorm-1746667648.html
Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе
Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе - РИА Новости, 21.08.2021
Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе
Власти ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за шторма, который ожидается 22 августа, жителям рекомендовано не выезжать на отдых и... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:48
2021-08-21T12:48
общество
приморский край
находка
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_4e3b7433b3ad6793ab6f51a582edbcbf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Власти ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за шторма, который ожидается 22 августа, жителям рекомендовано не выезжать на отдых и рыбалку, сообщает правительство Приморья."Приморье готовится к штормовому удару. Жителям и гостям региона во время непогоды рекомендовано отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку. Из-за активного атмосферного фронта ночью и днем 22 августа во Владивостоке и местами по краю пройдут сильные дожди, ветер на побережье усилится до 20 метров в секунду. В связи с надвигающимся штормом во Владивостоке и Находке введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что главам муниципальных образований края необходимо организовать работу оперативных штабов в период прохождения сильных дождей для ликвидации последствий. Спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
приморский край
находка
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_9e2432aa21278d0c0c5e8a8f09bb8374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, приморский край, находка, владивосток
12:48 21.08.2021
 
Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе

Правительство Приморского края ввело режим повышенной готовности из-за угрозы штормового удара

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВстреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока
Встреча боевого корабля ВМС Мьянмы в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Власти ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за шторма, который ожидается 22 августа, жителям рекомендовано не выезжать на отдых и рыбалку, сообщает правительство Приморья.
"Приморье готовится к штормовому удару. Жителям и гостям региона во время непогоды рекомендовано отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку. Из-за активного атмосферного фронта ночью и днем 22 августа во Владивостоке и местами по краю пройдут сильные дожди, ветер на побережье усилится до 20 метров в секунду. В связи с надвигающимся штормом во Владивостоке и Находке введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что главам муниципальных образований края необходимо организовать работу оперативных штабов в период прохождения сильных дождей для ликвидации последствий. Спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию.
Капризы погоды: что ждать от изменений климата? - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:08
"Капризы" погоды: что ждать от изменений климата?Случаи аномальных засух и осадков за последние десятилетия участились. Ученые связывают такие "капризы" погоды с глобальными климатическими переменами.
 
ОбществоПриморский крайНаходкаВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Лента новостейМолния