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Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе
Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе - РИА Новости, 21.08.2021
Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе
Власти ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за шторма, который ожидается 22 августа, жителям рекомендовано не выезжать на отдых и... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:48
2021-08-21T12:48
2021-08-21T12:48
общество
приморский край
находка
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Власти ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за шторма, который ожидается 22 августа, жителям рекомендовано не выезжать на отдых и рыбалку, сообщает правительство Приморья."Приморье готовится к штормовому удару. Жителям и гостям региона во время непогоды рекомендовано отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку. Из-за активного атмосферного фронта ночью и днем 22 августа во Владивостоке и местами по краю пройдут сильные дожди, ветер на побережье усилится до 20 метров в секунду. В связи с надвигающимся штормом во Владивостоке и Находке введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что главам муниципальных образований края необходимо организовать работу оперативных штабов в период прохождения сильных дождей для ликвидации последствий. Спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию.
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общество, приморский край, находка, владивосток
Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе
Правительство Приморского края ввело режим повышенной готовности из-за угрозы штормового удара