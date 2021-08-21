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Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе

Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе - РИА Новости, 21.08.2021

Жителей Приморского края предупредили о надвигающемся штормовом ударе

Власти ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за шторма, который ожидается 22 августа, жителям рекомендовано не выезжать на отдых и... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:48

2021-08-21T12:48

2021-08-21T12:48

общество

приморский край

находка

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Власти ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за шторма, который ожидается 22 августа, жителям рекомендовано не выезжать на отдых и рыбалку, сообщает правительство Приморья."Приморье готовится к штормовому удару. Жителям и гостям региона во время непогоды рекомендовано отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку. Из-за активного атмосферного фронта ночью и днем 22 августа во Владивостоке и местами по краю пройдут сильные дожди, ветер на побережье усилится до 20 метров в секунду. В связи с надвигающимся штормом во Владивостоке и Находке введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что главам муниципальных образований края необходимо организовать работу оперативных штабов в период прохождения сильных дождей для ликвидации последствий. Спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

приморский край

находка

владивосток

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общество, приморский край, находка, владивосток