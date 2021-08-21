Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/saratov-1746712260.html
В Саратовской области эвакуировали 100 человек из-за пожара в доме
В Саратовской области эвакуировали 100 человек из-за пожара в доме - РИА Новости, 21.08.2021
В Саратовской области эвакуировали 100 человек из-за пожара в доме
Пожар произошел в субботу вечером в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, один человек пострадал, спасены 10 человек, еще около 100... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:40
2021-08-21T23:40
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Пожар произошел в субботу вечером в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, один человек пострадал, спасены 10 человек, еще около 100 эвакуированы, сообщила начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.По ее словам, в 20.03 (19.03 мск) в ведомство поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого пятиэтажного дома по адресу: улица Урицкого, 33."Квартира выгорела полностью. Всего из дома эвакуированы около 100 жителей, 10 человек пожарные вывели с помощью спасустройств. Одна женщина 1965 года рождения госпитализирована с отравлением продуктами горения. В 20.52 (19.52 мск) - ликвидация пожара", - сказала Куличенкова журналистам.
https://ria.ru/20210821/pozhar-1746673764.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:40 21.08.2021
 
В Саратовской области эвакуировали 100 человек из-за пожара в доме

В Саратовской области пострадал один человек и 100 эвакуировали из-за пожара в доме

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Пожар произошел в субботу вечером в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, один человек пострадал, спасены 10 человек, еще около 100 эвакуированы, сообщила начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
По ее словам, в 20.03 (19.03 мск) в ведомство поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого пятиэтажного дома по адресу: улица Урицкого, 33.
"Квартира выгорела полностью. Всего из дома эвакуированы около 100 жителей, 10 человек пожарные вывели с помощью спасустройств. Одна женщина 1965 года рождения госпитализирована с отравлением продуктами горения. В 20.52 (19.52 мск) - ликвидация пожара", - сказала Куличенкова журналистам.
Дома загорелись из-за пала сухой травы в Самарской области. Видео МЧС
Вчера, 14:21
В Самарской области 14 домов загорелись из-за пала сухой травы
 
ПроисшествияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45СМИ раскрыли подробности инцидента с приплывшим в Японию мужчиной
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Лента новостейМолния