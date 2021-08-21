https://ria.ru/20210821/saratov-1746712260.html

В Саратовской области эвакуировали 100 человек из-за пожара в доме

В Саратовской области эвакуировали 100 человек из-за пожара в доме - РИА Новости, 21.08.2021

В Саратовской области эвакуировали 100 человек из-за пожара в доме

Пожар произошел в субботу вечером в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, один человек пострадал, спасены 10 человек, еще около 100... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T23:40

2021-08-21T23:40

2021-08-21T23:40

происшествия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Пожар произошел в субботу вечером в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, один человек пострадал, спасены 10 человек, еще около 100 эвакуированы, сообщила начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.По ее словам, в 20.03 (19.03 мск) в ведомство поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого пятиэтажного дома по адресу: улица Урицкого, 33."Квартира выгорела полностью. Всего из дома эвакуированы около 100 жителей, 10 человек пожарные вывели с помощью спасустройств. Одна женщина 1965 года рождения госпитализирована с отравлением продуктами горения. В 20.52 (19.52 мск) - ликвидация пожара", - сказала Куличенкова журналистам.

https://ria.ru/20210821/pozhar-1746673764.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)