https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746684045.html

"Давить на Россию бесполезно". Захарова ответила на новые санкции США

"Давить на Россию бесполезно". Захарова ответила на новые санкции США - РИА Новости, 21.08.2021

"Давить на Россию бесполезно". Захарова ответила на новые санкции США

Москва рассматривает новые антироссийские американские санкции как нежелание администрации президента США Джо Байдена выстраивать двусторонние отношения на... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T16:54

2021-08-21T16:54

2021-08-21T18:34

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва рассматривает новые антироссийские американские санкции как нежелание администрации президента США Джо Байдена выстраивать двусторонние отношения на партнерской основе, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства."Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями", — подчеркнула дипломат.Как отметила Захарова, Запад вновь пустил в ход устроенную своими спецслужбами провокацию с "отравлением" Алексея Навального, а также угрозы в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток — 2".По ее словам, это "выглядит жалко", а США проявили неспособность отказаться от высокомерного хамства, зная, что ответ России будет жестким и адекватным.Она выразила надежду, что в Белом доме возобладают рациональные соображения, и там поймут, что бесконечно нагнетать токсичную атмосферу в двусторонних отношениях контрпродуктивно.В пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток — 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.Также Минфин США внес в санкционный список Испытательный институт военной медицины, Институт криминалистики ФСБ и несколько человек, которых американская сторона называет сотрудниками этого института. Введение санкций США связали с годовщиной "отравления" Алексея Навального.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210820/antonov-1746640881.html

https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746672857.html

https://ria.ru/20210820/navalnyy-1746591021.html

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия