https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746674108.html

Украинский МИД отреагировал на санкции России против Кулебы и Данилова

Украинский МИД отреагировал на санкции России против Кулебы и Данилова - РИА Новости, 21.08.2021

Украинский МИД отреагировал на санкции России против Кулебы и Данилова

Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:24

2021-08-21T14:24

2021-08-21T18:57

политика

в мире

киев

севастополь

владимир путин

мид украины

сергей лавров

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявляет украинский МИД."Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые "специальные экономические меры". <…> Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита "Крымской платформы" 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос "возвращения" Крыма. Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746658180.html

киев

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, киев, севастополь, владимир путин, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия