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Украинский МИД отреагировал на санкции России против Кулебы и Данилова
Украинский МИД отреагировал на санкции России против Кулебы и Данилова - РИА Новости, 21.08.2021
Украинский МИД отреагировал на санкции России против Кулебы и Данилова
Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:24
2021-08-21T18:57
политика
в мире
киев
севастополь
владимир путин
мид украины
сергей лавров
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявляет украинский МИД."Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые "специальные экономические меры". &lt;…&gt; Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита "Крымской платформы" 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос "возвращения" Крыма. Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, в мире, киев, севастополь, владимир путин, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия
14:24 21.08.2021 (обновлено: 18:57 21.08.2021)
 
Украинский МИД отреагировал на санкции России против Кулебы и Данилова

МИД Украины: Киев оставляет за собой право отреагировать на санкции России против Кулебы и Данилова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявляет украинский МИД.
"Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые "специальные экономические меры". <…> Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита "Крымской платформы" 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос "возвращения" Крыма. Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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