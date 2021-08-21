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На Украине заблокировали сайт издания "Страна.ua"
На Украине заблокировали сайт издания "Страна.ua" - РИА Новости, 21.08.2021
На Украине заблокировали сайт издания "Страна.ua"
Украинское издание "Страна.ua" заявило, что их сайт заблокировали после решения СНБО о санкциях. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:31
2021-08-21T10:59
политика
в мире
украина
игорь гужва
страна.ua
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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" заявило, что их сайт заблокировали после решения СНБО о санкциях."Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к "Стране", — говорится в сообщении в Facebook издания.Там отметили, что заблокирован домен в зоне ua, но сайт успели перенести на strana.news. Но, предупреждает издание, и его могут заблокировать в любой момент.Накануне вечером Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против главного редактора "Страны.ua" Игоря Гужвы. Они распространяются и на связанные с ним физические и юридические лица, в том числе ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами Гужвы. Сам главред заявил, что издание продолжит работу.Решение СНБО пока не вступило в силу — его должен утвердить указом президент Владимир Зеленский.Это не первое решение СНБО в отношении оппозиционных СМИ. В феврале украинские власти ввели санкции против телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, а также против его владельца Тараса Козака, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Кроме того, на Украине остаются под запретом десятки российских телеканалов, сайтов и социальных сетей.
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политика, в мире, украина, игорь гужва, страна.ua
10:31 21.08.2021 (обновлено: 10:59 21.08.2021)
 
На Украине заблокировали сайт издания "Страна.ua"

Украинское издание "Страна.ua", против которого СНБО ввел санкции, заявило о блокировке сайта

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© Fotolia / Pavel Ignatov
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" заявило, что их сайт заблокировали после решения СНБО о санкциях.
"Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к "Стране", — говорится в сообщении в Facebook издания.
Там отметили, что заблокирован домен в зоне ua, но сайт успели перенести на strana.news. Но, предупреждает издание, и его могут заблокировать в любой момент.
Накануне вечером Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против главного редактора "Страны.ua" Игоря Гужвы. Они распространяются и на связанные с ним физические и юридические лица, в том числе ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами Гужвы. Сам главред заявил, что издание продолжит работу.
Решение СНБО пока не вступило в силу — его должен утвердить указом президент Владимир Зеленский.
Это не первое решение СНБО в отношении оппозиционных СМИ. В феврале украинские власти ввели санкции против телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, а также против его владельца Тараса Козака, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Кроме того, на Украине остаются под запретом десятки российских телеканалов, сайтов и социальных сетей.
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