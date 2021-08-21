https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746657638.html

На Украине заблокировали сайт издания "Страна.ua"

На Украине заблокировали сайт издания "Страна.ua" - РИА Новости, 21.08.2021

На Украине заблокировали сайт издания "Страна.ua"

Украинское издание "Страна.ua" заявило, что их сайт заблокировали после решения СНБО о санкциях. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T10:31

2021-08-21T10:31

2021-08-21T10:59

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игорь гужва

страна.ua

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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" заявило, что их сайт заблокировали после решения СНБО о санкциях."Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к "Стране", — говорится в сообщении в Facebook издания.Там отметили, что заблокирован домен в зоне ua, но сайт успели перенести на strana.news. Но, предупреждает издание, и его могут заблокировать в любой момент.Накануне вечером Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против главного редактора "Страны.ua" Игоря Гужвы. Они распространяются и на связанные с ним физические и юридические лица, в том числе ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами Гужвы. Сам главред заявил, что издание продолжит работу.Решение СНБО пока не вступило в силу — его должен утвердить указом президент Владимир Зеленский.Это не первое решение СНБО в отношении оппозиционных СМИ. В феврале украинские власти ввели санкции против телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, а также против его владельца Тараса Козака, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Кроме того, на Украине остаются под запретом десятки российских телеканалов, сайтов и социальных сетей.

https://ria.ru/20210821/krym-1746655108.html

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политика, в мире, украина, игорь гужва, страна.ua