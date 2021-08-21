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Секретарь СНБО Украины отреагировал на введенные против него санкции России
Секретарь СНБО Украины отреагировал на введенные против него санкции России - РИА Новости, 21.08.2021
Секретарь СНБО Украины отреагировал на введенные против него санкции России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что введенные против него санкции России являются лучшей оценкой его работы РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:04
2021-08-21T11:52
политика
в мире
украина
киев
москва
верховная рада украины
мид украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что введенные против него санкции России являются лучшей оценкой его работы и "подарком" ко Дню независимости Украины.Ранее сообщалось, что Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.Секретарь СНБО пообещал сделать еще больше в своей должности, чтобы "раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии так называемого "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав России. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.
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политика, в мире, украина, киев, москва, верховная рада украины, мид украины, совет национальной безопасности и обороны украины, дмитрий кулеба, алексей данилов, россия
10:04 21.08.2021 (обновлено: 11:52 21.08.2021)
 
Секретарь СНБО Украины отреагировал на введенные против него санкции России

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал введенные против него санкции России лучшим подарком

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что введенные против него санкции России являются лучшей оценкой его работы и "подарком" ко Дню независимости Украины.
Ранее сообщалось, что Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

"Лучший подарок к 30-летию нашей независимости. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства", — написал Данилов в своем Facebook.

Секретарь СНБО пообещал сделать еще больше в своей должности, чтобы "раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии так называемого "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав России. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.
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