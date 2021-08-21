https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746644393.html
Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО - РИА Новости, 21.08.2021
Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
Правительство России распространило персональные санкции на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T01:24
2021-08-21T01:24
2021-08-21T04:07
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служба безопасности украины
арсен аваков
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство России распространило персональные санкции на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова. Утвержденный премьер-министром России Михаилом Мишустиным перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, опубликовали на официальном портале правовой информации.Всего в расширенный список вошли 922 лица. В прошлый раз перечень расширялся в декабре прошлого года, тогда в нем насчитывалось 849 фамилий.В ноябре 2018 года Россия ввела специальные экономические меры против более трех сотен физических и 68 юридических лиц из Украины. Позже перечень увеличивался, в него попали многие высокопоставленные политики, например, на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак и другие. Ограничительные меры предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.Это решение стало зеркальным ответом на недружественные шаги Киева. Украина ввела санкции против после вхождения Крыма в состав России и неоднократно расширяла перечень ограничений.
https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html
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в мире, украина, киев, мид украины, михаил мишустин, служба безопасности украины, арсен аваков, дмитрий кулеба, алексей данилов, россия
01:24 21.08.2021 (обновлено: 04:07 21.08.2021)
Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
Премьер-министр Мишустин утвердил санкции против главы МИД Украины Кулебы и секретаря СНБО Данилова