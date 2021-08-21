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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210821/rebenok-1746643453.html
В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным - РИА Новости, 21.08.2021
В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад только после того, как ему была... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T00:50
2021-08-21T00:52
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад только после того, как ему была оказана медицинская помощь, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта.Поступок военных он назвал "гуманным актом сострадания".США перебросили в аэропорт Кабула около 6 тысяч военнослужащих, которые обеспечивают эвакуацию из страны американцев, афганцев из "категорий риска" и граждан третьих стран.
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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, джон кирби, вашингтон
00:50 21.08.2021 (обновлено: 00:52 21.08.2021)
 
В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби: морпехи помогли больному афганскому ребенку в аэропорту Кабула

© REUTERS / Omar HaidariЛюди передают ребенка американским военным в аэропорту Кабула
Люди передают ребенка американским военным в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / Omar Haidari
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад только после того, как ему была оказана медицинская помощь, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта.

"Родитель попросил морских пехотинцев помочь заболевшему ребенку. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, забрал ребенка в норвежский госпиталь, который действует в аэропорту. Они оказали ребенку медицинскую помощь и вернули отцу", - сказал Кирби.

Поступок военных он назвал "гуманным актом сострадания".
США перебросили в аэропорт Кабула около 6 тысяч военнослужащих, которые обеспечивают эвакуацию из страны американцев, афганцев из "категорий риска" и граждан третьих стран.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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