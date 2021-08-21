https://ria.ru/20210821/rebenok-1746643453.html

В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным

В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным - РИА Новости, 21.08.2021

В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным

Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад только после того, как ему была... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T00:50

2021-08-21T00:50

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захват власти в афганистане талибами

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сша

кабул (город)

министерство обороны сша

джон кирби

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад только после того, как ему была оказана медицинская помощь, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта.Поступок военных он назвал "гуманным актом сострадания".США перебросили в аэропорт Кабула около 6 тысяч военнослужащих, которые обеспечивают эвакуацию из страны американцев, афганцев из "категорий риска" и граждан третьих стран.

https://ria.ru/20210820/afganistan-1746593251.html

сша

кабул (город)

вашингтон

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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, джон кирби, вашингтон