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В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным - РИА Новости, 21.08.2021
В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад только после того, как ему была... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T00:50
2021-08-21T00:50
2021-08-21T00:52
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
министерство обороны сша
джон кирби
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Американские морские пехотинцы, охраняющие периметр аэропорта Кабула, забрали у отца-афганца больного ребенка и вернули назад только после того, как ему была оказана медицинская помощь, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он объяснил нашумевшие кадры, на которых солдаты принимают младенца из рук у кого-то в толпе, поднимают его на стену и уносят в глубь аэропорта.Поступок военных он назвал "гуманным актом сострадания".США перебросили в аэропорт Кабула около 6 тысяч военнослужащих, которые обеспечивают эвакуацию из страны американцев, афганцев из "категорий риска" и граждан третьих стран.
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746593251.html
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00:50 21.08.2021 (обновлено: 00:52 21.08.2021)
В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби: морпехи помогли больному афганскому ребенку в аэропорту Кабула