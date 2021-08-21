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Китайская армия показала испытание ракет нового типа
Китайская армия показала испытание ракет нового типа - РИА Новости, 21.08.2021
Китайская армия показала испытание ракет нового типа
Центральное телевидение Китая показало фрагмент учений ракетных войск Народно-освободительной армии, во время которых испытывали ракеты нового типа. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T08:55
2021-08-21T11:48
в мире
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости. Центральное телевидение Китая показало фрагмент учений ракетных войск Народно-освободительной армии, во время которых испытывали ракеты нового типа.Как передает телеканал, учения недавно прошли в пустыне на северо-западе страны. Первая неядерная ракетная бригада, несмотря на суровые природные условия и сложные электромагнитные помехи, произвела успешный запуск двух ракет c новыми боеголовками. Обе точно поразили цели на расстоянии сотен километров и эффективно уничтожили ключевые узлы связи системы обороны условного противника.Отмечается, что нынешний успешный запуск расширил типы новых боеголовок ракетных войск и повысил возможности ракет с обычной боевой частью, а также наступательный и оборонительный уровень системы ракетных войск.Название ракет и их характеристики в репортаже не указываются.
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в мире, китай, народно-освободительная армия китая
08:55 21.08.2021 (обновлено: 11:48 21.08.2021)
 
Китайская армия показала испытание ракет нового типа

Телевидение КНР показало фрагмент учений с испытанием ракет с обычной боевой частью нового типа

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 21 авг — РИА Новости. Центральное телевидение Китая показало фрагмент учений ракетных войск Народно-освободительной армии, во время которых испытывали ракеты нового типа.
Как передает телеканал, учения недавно прошли в пустыне на северо-западе страны. Первая неядерная ракетная бригада, несмотря на суровые природные условия и сложные электромагнитные помехи, произвела успешный запуск двух ракет c новыми боеголовками. Обе точно поразили цели на расстоянии сотен километров и эффективно уничтожили ключевые узлы связи системы обороны условного противника.
Отмечается, что нынешний успешный запуск расширил типы новых боеголовок ракетных войск и повысил возможности ракет с обычной боевой частью, а также наступательный и оборонительный уровень системы ракетных войск.
Название ракет и их характеристики в репортаже не указываются.
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