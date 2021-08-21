https://ria.ru/20210821/putin-1746703260.html

Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города - РИА Новости, 21.08.2021

Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

Владимир Путин приехал в Нижний Новгород в день 800-летия города и на праздничном концерте поздравил жителей с этим юбилеем. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:13

2021-08-21T21:13

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общество

владимир путин

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Нижний Новгород в день 800-летия города и на праздничном концерте поздравил жителей с этим юбилеем.Президент отметил, что нижегородцы всегда были людьми "колоссальной внутренней силы", которые во все века стояли на защите Отечества.Он подчеркнул, что Нижний Новгород по праву удостоили звания "Город трудовой доблести".По словам главы государства, жители не просто гордятся подвигами своих предков, но и видят в этом пример. Неслучайно многие из них активно участвуют в волонтерском движении, помогают тем, кому трудно, чувствуют ответственность за тех, кто рядом.Реки Ока и Волга, на чьих берегах стоит Нижний Новгород, с древних времен были торговыми путями и транспортными магистралями, связывающими всю Евразию, напомнил Путин.Говоря о современном развитии города, он сообщил, что в ближайшие десять лет здесь планируется построить около 12 миллионов квадратных метров жилья, современные школы, детские сады и поликлиники, а новые транспортные артерии дадут импульс для развития южной и восточной частей мегаполиса.Президент напомнил, что в городе привели в порядок объекты на территории Кремля, парк и другую инфраструктуру, на эти цели потратили более 30 миллиардов рублей.Глава государства призвал всех посетить Нижний Новгород. Город, по его словам, за последние годы преобразился и сегодня очаровывает своей красотой.

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https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html

https://ria.ru/20210818/maket-1746185716.html

нижний новгород

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общество, владимир путин, нижний новгород