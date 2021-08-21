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Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города - РИА Новости, 21.08.2021
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Владимир Путин приехал в Нижний Новгород в день 800-летия города и на праздничном концерте поздравил жителей с этим юбилеем. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:13
2021-08-21T23:03
общество
владимир путин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Нижний Новгород в день 800-летия города и на праздничном концерте поздравил жителей с этим юбилеем.Президент отметил, что нижегородцы всегда были людьми "колоссальной внутренней силы", которые во все века стояли на защите Отечества.Он подчеркнул, что Нижний Новгород по праву удостоили звания "Город трудовой доблести".По словам главы государства, жители не просто гордятся подвигами своих предков, но и видят в этом пример. Неслучайно многие из них активно участвуют в волонтерском движении, помогают тем, кому трудно, чувствуют ответственность за тех, кто рядом.Реки Ока и Волга, на чьих берегах стоит Нижний Новгород, с древних времен были торговыми путями и транспортными магистралями, связывающими всю Евразию, напомнил Путин.Говоря о современном развитии города, он сообщил, что в ближайшие десять лет здесь планируется построить около 12 миллионов квадратных метров жилья, современные школы, детские сады и поликлиники, а новые транспортные артерии дадут импульс для развития южной и восточной частей мегаполиса.Президент напомнил, что в городе привели в порядок объекты на территории Кремля, парк и другую инфраструктуру, на эти цели потратили более 30 миллиардов рублей.Глава государства призвал всех посетить Нижний Новгород. Город, по его словам, за последние годы преобразился и сегодня очаровывает своей красотой.
https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html
https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html
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общество, владимир путин, нижний новгород
21:13 21.08.2021 (обновлено: 23:03 21.08.2021)
 

Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального городского парка в рамках мероприятий, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального городского парка в рамках мероприятий, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Нижний Новгород в день 800-летия города и на праздничном концерте поздравил жителей с этим юбилеем.
"Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает".
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции
Владимир Путин
Президент отметил, что нижегородцы всегда были людьми "колоссальной внутренней силы", которые во все века стояли на защите Отечества.
Он подчеркнул, что Нижний Новгород по праву удостоили звания "Город трудовой доблести".
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По словам главы государства, жители не просто гордятся подвигами своих предков, но и видят в этом пример. Неслучайно многие из них активно участвуют в волонтерском движении, помогают тем, кому трудно, чувствуют ответственность за тех, кто рядом.
"Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России".
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции
Владимир Путин
Реки Ока и Волга, на чьих берегах стоит Нижний Новгород, с древних времен были торговыми путями и транспортными магистралями, связывающими всю Евразию, напомнил Путин.
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Вчера, 09:40
Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов
Говоря о современном развитии города, он сообщил, что в ближайшие десять лет здесь планируется построить около 12 миллионов квадратных метров жилья, современные школы, детские сады и поликлиники, а новые транспортные артерии дадут импульс для развития южной и восточной частей мегаполиса.
Президент напомнил, что в городе привели в порядок объекты на территории Кремля, парк и другую инфраструктуру, на эти цели потратили более 30 миллиардов рублей.
Глава государства призвал всех посетить Нижний Новгород. Город, по его словам, за последние годы преобразился и сегодня очаровывает своей красотой.
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