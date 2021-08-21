https://ria.ru/20210821/putin-1746697035.html

Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде

Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.08.2021

Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, где осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки, передает... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:00

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общество

владимир путин

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, где осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки, передает корреспондент РИА Новости.Путин в субботу приехал на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.Компанию президенту составил нижегородский губернатор Глеб Никитин."Парку 118 лет, в 1903 году он был высажен родителями с детьми, и назвали его "Швейцария" за вот эти склоны, ландшафты, которые напоминали Альпы", - рассказал Путину Никитин.Никитин показал президенту, что было в парке до реконструкции - ограда, объект культурного наследия, в некоторых местах держалась только на арматуре, а на площади продавали "шашлык в лаваше, шаверму". После реконструкции все кафе на площади оформлены в едином стиле.Во время экскурсии по парку президент обратил внимание на безопасность."Нужно, чтобы обязательно людям с детьми, девочкам, мальчикам, которые пришли погулять, чтобы безопасно себя здесь чувствовали", - сказал Путин. Президенту рассказали, что есть освещение по всему парку, а также система видеонаблюдения.

нижний новгород

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Путин осматривает парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде Президент России Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, где осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки. Глава государства в субботу приехал на празднование 800-летия города. 2021-08-21T20:00 true PT8M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, нижний новгород, глеб никитин, видео