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Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде
Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.08.2021
Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде
Президент России Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, где осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки, передает... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:00
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общество
владимир путин
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, где осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки, передает корреспондент РИА Новости.Путин в субботу приехал на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.Компанию президенту составил нижегородский губернатор Глеб Никитин."Парку 118 лет, в 1903 году он был высажен родителями с детьми, и назвали его "Швейцария" за вот эти склоны, ландшафты, которые напоминали Альпы", - рассказал Путину Никитин.Никитин показал президенту, что было в парке до реконструкции - ограда, объект культурного наследия, в некоторых местах держалась только на арматуре, а на площади продавали "шашлык в лаваше, шаверму". После реконструкции все кафе на площади оформлены в едином стиле.Во время экскурсии по парку президент обратил внимание на безопасность."Нужно, чтобы обязательно людям с детьми, девочкам, мальчикам, которые пришли погулять, чтобы безопасно себя здесь чувствовали", - сказал Путин. Президенту рассказали, что есть освещение по всему парку, а также система видеонаблюдения.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин осматривает парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде
Президент России Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, где осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки. Глава государства в субботу приехал на празднование 800-летия города.
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РИА Новости
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общество, владимир путин, нижний новгород, глеб никитин, видео
Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, где осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки, передает корреспондент РИА Новости.
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20:00 21.08.2021 (обновлено: 21:33 21.08.2021)
 
Путин посетил центральный парк в Нижнем Новгороде

Президент России Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, где осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в субботу приехал на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.
Компанию президенту составил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
"Парку 118 лет, в 1903 году он был высажен родителями с детьми, и назвали его "Швейцария" за вот эти склоны, ландшафты, которые напоминали Альпы", - рассказал Путину Никитин.
Он добавил, что проведена реконструкция верхнего плато - 52 гектаров из 170. "Перепад высот 100 метров, фантастические виды с плато на реку Ока", - сказал Никитин.
Никитин показал президенту, что было в парке до реконструкции - ограда, объект культурного наследия, в некоторых местах держалась только на арматуре, а на площади продавали "шашлык в лаваше, шаверму". После реконструкции все кафе на площади оформлены в едином стиле.
Во время экскурсии по парку президент обратил внимание на безопасность.
"Нужно, чтобы обязательно людям с детьми, девочкам, мальчикам, которые пришли погулять, чтобы безопасно себя здесь чувствовали", - сказал Путин. Президенту рассказали, что есть освещение по всему парку, а также система видеонаблюдения.
 
ОбществоВладимир ПутинНижний НовгородГлеб Никитин
 
 
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