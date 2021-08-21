https://ria.ru/20210821/putin-1746692961.html
Путин прибыл в Нижний Новгород на торжества к 800-летию города
Путин прибыл в Нижний Новгород на торжества к 800-летию города - РИА Новости, 21.08.2021
Путин прибыл в Нижний Новгород на торжества к 800-летию города
Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T19:07
2021-08-21T19:07
2021-08-21T19:10
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владимир путин
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города.Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги, это место называется Стрелка. Гала-шоу празднования 800-летнего юбилея состоится 21 августа в 20.21. Режиссер шоу - заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин впервые пригласил Путина принять участие в праздновании юбилея на рабочей встрече в Сарове в ноябре 2020 года, когда докладывал о подготовке к 800-летию.В преддверии праздничных мероприятий министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявил журналистам, что власти приглашали и будут ждать президента России, однако не владеют информацией о том, приедет ли он. Тем не менее, согласно данным портала госзакупок, 50 сотрудников правительства региона с 5 августа проходили обсервацию на случай приезда президента.
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общество, олимпийские игры, саров, владимир путин, нижний новгород, глеб никитин, илья авербух, россия
19:07 21.08.2021 (обновлено: 19:10 21.08.2021)
Путин прибыл в Нижний Новгород на торжества к 800-летию города
Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород на торжества к 800-летию города