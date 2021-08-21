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После пожара под Псковом несколько человек могут оставаться под завалами
После пожара под Псковом несколько человек могут оставаться под завалами - РИА Новости, 21.08.2021
После пожара под Псковом несколько человек могут оставаться под завалами
Один человек пострадал и несколько могут оставаться под завалами после пожара в гостевом доме в деревне Подбровье-1 в Псковской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:23
2021-08-21T10:23
2021-08-21T10:36
происшествия
псковский район
псковская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Один человек пострадал и несколько могут оставаться под завалами после пожара в гостевом доме в деревне Подбровье-1 в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."Двадцать первого августа в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании гостевого дома в дер.Подборовье-1 Псковского района, внутри которого отдыхали люди. По предварительным данным, в результате пожара один пострадавший госпитализирован, еще несколько человек могут оставаться под завалами", - сказано в сообщении.СК проводит доследственную проверку.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины пожара и точное количество пострадавших.
https://realty.ria.ru/20210820/pozhar-1746574271.html
псковский район
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происшествия, псковский район, псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
10:23 21.08.2021 (обновлено: 10:36 21.08.2021)
После пожара под Псковом несколько человек могут оставаться под завалами
Один человек пострадал и несколько могут оставаться под завалами после пожара под Псковом