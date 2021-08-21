https://ria.ru/20210821/provokatsii-1746683280.html
В ДНР опасаются провокаций в День независимости Украины
В ДНР опасаются провокаций в День независимости Украины - РИА Новости, 21.08.2021
В ДНР опасаются провокаций в День независимости Украины
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T16:35
2021-08-21T16:35
2021-08-21T16:35
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безопасность
украина
донецкая народная республика
руслан якубов
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Руслан Якубов заявил РИА Новости, что украинские силовики могут организовать провокацию накануне и в День независимости Украины.День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости.Якубов пояснил, что украинские силовики несмотря на достигнутые в июле 2020 года договоренности в рамках мер по усилению режима прекращения огня не прекращают попыток спровоцировать подразделения ДНР на ответный огонь, ведя обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики."Практически ежедневно наносятся удары по жилым, мирным кварталам республики, увеличивая как количество нарушений, так и калибры применяемых вооружений... с июля 2020 года – момента подписания мер по усилению режима прекращения огня – погибло пять мирных жителей, 12 мирных жителей ранено, повреждено 210 объектов инфраструктуры", - сказал Якубов.Он подчеркнул, что согласно мерам по усилению режима прекращения огня стороны должны прекратить огонь, а по каждому случаю его открытия должны проводиться разбирательства с привлечением к ответственности нарушителей."Учитывая данную тенденцию, мы не исключаем усиления провокаций именно в преддверии и в день празднования так называемого Дня независимости Украины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210820/ukraina-1746617151.html
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РИА Новости
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в мире, безопасность, украина, донецкая народная республика, руслан якубов, ситуация в днр и лнр
В ДНР опасаются провокаций в День независимости Украины
Представитель ДНР в СЦКК Якубов: ВСУ могут организовать провокации в День независимости
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости.
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Руслан Якубов
заявил РИА Новости, что украинские силовики могут организовать провокацию накануне и в День независимости Украины
.
День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости.
Якубов пояснил, что украинские силовики несмотря на достигнутые в июле 2020 года договоренности в рамках мер по усилению режима прекращения огня не прекращают попыток спровоцировать подразделения ДНР
на ответный огонь, ведя обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики.
"Практически ежедневно наносятся удары по жилым, мирным кварталам республики, увеличивая как количество нарушений, так и калибры применяемых вооружений... с июля 2020 года – момента подписания мер по усилению режима прекращения огня – погибло пять мирных жителей, 12 мирных жителей ранено, повреждено 210 объектов инфраструктуры", - сказал Якубов.
Он подчеркнул, что согласно мерам по усилению режима прекращения огня стороны должны прекратить огонь, а по каждому случаю его открытия должны проводиться разбирательства с привлечением к ответственности нарушителей.
"Учитывая данную тенденцию, мы не исключаем усиления провокаций именно в преддверии и в день празднования так называемого Дня независимости Украины", - сказал собеседник агентства.