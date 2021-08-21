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Жителям юга России пообещали "природное проклятье"
Жителям юга России пообещали "природное проклятье" - РИА Новости, 21.08.2021
Жителям юга России пообещали "природное проклятье"
Жителей Крыма и Краснодарского края ожидает новая волна сильных осадков, следует из сообщения на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:58
2021-08-21T17:38
общество
краснодарский край
республика крым
новороссийск
центр "фобос"
погода
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жителей Крыма и Краснодарского края ожидает новая волна сильных осадков, следует из сообщения на сайте центра "Фобос"."Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! &lt;…&gt; Одним днем ненастье, увы, не ограничится", — говорится в публикации.По данным специалистов, наиболее интенсивные дожди пройдут близ черноморского побережья. В сообщении отмечается, что в Краснодарском крае за 12 часов уже вылилась половина месячной нормы осадков."Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию", — отметили синоптики.Тем не менее эксперты также прогнозируют скорое ослабление осадков. В сообщении отмечается, что облачность уже к концу недели сможет пробиться на север, и, к примеру, в Новороссийске ко вторнику рассеются облака и установится температура плюс 30.Непогода обрушилась на регион около недели назад. Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона, подтопления произошли в 33 населенных пунктах. Сами синоптики называли рекордные осадки "библейским потопом".
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общество, краснодарский край, республика крым, новороссийск, центр "фобос", погода, россия
14:58 21.08.2021 (обновлено: 17:38 21.08.2021)
 
Жителям юга России пообещали "природное проклятье"

Центр "Фобос" прогнозирует новые ливни в Краснодарском крае и Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Ялты
На одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жителей Крыма и Краснодарского края ожидает новая волна сильных осадков, следует из сообщения на сайте центра "Фобос".
"Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! <…> Одним днем ненастье, увы, не ограничится", — говорится в публикации.
Последствия ливня в Симферополе
19 августа, 17:21
В Симферополе ливень подтопил улицы
По данным специалистов, наиболее интенсивные дожди пройдут близ черноморского побережья. В сообщении отмечается, что в Краснодарском крае за 12 часов уже вылилась половина месячной нормы осадков.
"Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию", — отметили синоптики.
"Библейский потоп": улицы в Керчи ушли под воду
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

Сотрудник коммунальной службы на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
1 из 12

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

Женщина уводит корову с подтопленного в результате ливневых дождей пастбища около Керчи
2 из 12

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
3 из 12

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

Проход на подтопленный в результате ливневых дождей стадион в Керчи
4 из 12

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

Молодой человек на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
5 из 12

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

Сотрудники коммунальной службы на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
6 из 12

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
7 из 12
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Керчь подтапливает второй раз за лето.

Девушка на подтопленной автобусной остановке в результате ливневых дождей улице в Керчи
8 из 12

Керчь подтапливает второй раз за лето.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Женщина с сумками для переноски животных на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
9 из 12

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

Грузовой автомобиль на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
10 из 12

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи
11 из 12
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

Прохожие на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи
12 из 12

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Штормовое предупреждение объявили на этой неделе в Крыму из-за надвигающихся дождей. Синоптики предрекли полуострову "библейский потоп".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В зоне подтопления в Керчи оказались городской стадион, рынок, рыбоконсервный завод и около ста домов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Троллейбусы не вышли на линии. Администрация Керчи рекомендовала отказаться от поездок на личном автотранспорте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Проход на подтопленный стадион в Керчи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Жителей предупредили о возможной эвакуации, попросили держать под рукой документы и вещи первой необходимости. Развернуты несколько пунктов сбора, подготовлены автобусы для перевозки людей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сотрудники коммунальных служб заранее начали расчистку ливневок. Для распила поваленных деревьев и расчистки дорог создали мобильные аварийные бригады. На помощь Керчи из Симферополя выдвинулись дополнительные силы МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12
Автомобиль Росгвардии на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Керчь подтапливает второй раз за лето.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

Сильные ливни шли в Крыму с начала июня до середины июля. Больше всего, помимо Керчи, пострадали Ялта и Бахчисарайский район. Подтопления признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для защиты от паводков под Керчью предложили создать каскадные озера в месте разлива реки Катерлез. Предполагается, что они задержат быстрый сход воды и помогут избежать подтоплений в районе центрального стадиона.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12
Подтопленный в результате ливневых дождей магазин велосипедов в Керчи.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

По прогнозу, дожди будут идти до выходных. Городские власти обещают, что июньское наводнение не повторится.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Тем не менее эксперты также прогнозируют скорое ослабление осадков. В сообщении отмечается, что облачность уже к концу недели сможет пробиться на север, и, к примеру, в Новороссийске ко вторнику рассеются облака и установится температура плюс 30.
Непогода обрушилась на регион около недели назад. Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона, подтопления произошли в 33 населенных пунктах. Сами синоптики называли рекордные осадки "библейским потопом".
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