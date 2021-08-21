https://ria.ru/20210821/proklyate-1746675663.html

Жителям юга России пообещали "природное проклятье"

Жителям юга России пообещали "природное проклятье" - РИА Новости, 21.08.2021

Жителям юга России пообещали "природное проклятье"

Жителей Крыма и Краснодарского края ожидает новая волна сильных осадков, следует из сообщения на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:58

2021-08-21T14:58

2021-08-21T17:38

общество

краснодарский край

республика крым

новороссийск

центр "фобос"

погода

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жителей Крыма и Краснодарского края ожидает новая волна сильных осадков, следует из сообщения на сайте центра "Фобос"."Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! <…> Одним днем ненастье, увы, не ограничится", — говорится в публикации.По данным специалистов, наиболее интенсивные дожди пройдут близ черноморского побережья. В сообщении отмечается, что в Краснодарском крае за 12 часов уже вылилась половина месячной нормы осадков."Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию", — отметили синоптики.Тем не менее эксперты также прогнозируют скорое ослабление осадков. В сообщении отмечается, что облачность уже к концу недели сможет пробиться на север, и, к примеру, в Новороссийске ко вторнику рассеются облака и установится температура плюс 30.Непогода обрушилась на регион около недели назад. Азово-Черноморское побережье Кубани с воскресенья находилось в зоне действия мезоциклона, подтопления произошли в 33 населенных пунктах. Сами синоптики называли рекордные осадки "библейским потопом".

https://ria.ru/20210819/simferopol-1746422131.html

https://ria.ru/20210820/kuban-1746522179.html

краснодарский край

республика крым

новороссийск

россия

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общество, краснодарский край, республика крым, новороссийск, центр "фобос", погода, россия