https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html
Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов
Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов - РИА Новости, 21.08.2021
Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов
Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект на базе туристического сервиса Russpass, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T09:40
2021-08-21T09:40
2021-08-21T09:40
нижегородская область
москва
нижний новгород
наталья сергунина
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ff48503a3e2df46f3c560c0f81cb8c0.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект на базе туристического сервиса Russpass, сообщается на сайте мэра столицы."В честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. На ней путешественники могут найти интересные маршруты, событийный календарь, специальные предложения от отелей, информацию о ресторанах", - говорится на сайте.По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, приведенным на сайте, главная задача совместного проекта - помочь туристам спланировать свою поездку, сделать ее увлекательной и запоминающейся."Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события. Список рекомендаций для туристов насчитывает больше 70 достопримечательностей и маршрутов по Москве и Нижнему Новгороду", - приводятся слова Сергуниной на сайте.Отмечается, что в числе мероприятий, которые можно посетить во время путешествия в один из городов, например, гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода в акватории Оки и Волги и чемпионат мира по скейтбордингу. Среди предложенных маршрутов по Москве - прогулки по Северному речному вокзалу и "Зарядью", осмотр креативных центров столицы. Гостей Нижнего Новгорода ждут теплоходные прогулки по маршрутам "Речной вокзал" и "Нижне-Волжская набережная"."У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история... Этим летом в Нижнем Новгороде работает наш совместный туристический центр MoscowInfocafe. Также мы активно взаимодействуем по развитию цифрового сервиса Russpass. Гид-лендинг станет надежным помощником в путешествиях по нашим регионам" - приводятся на сайте слова директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.
https://ria.ru/20210821/pozdravlenie-1746652066.html
https://ria.ru/20210820/putin-1746552309.html
нижегородская область
москва
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940436_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_bd60fb4c4fbb1aad7738632d983633b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, москва, нижний новгород, наталья сергунина, туризм
Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов
Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект на базе туристического сервиса Russpass
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва
и Нижний Новгород
запустили онлайн-проект на базе туристического сервиса Russpass, сообщается на сайте
мэра столицы.
"В честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. На ней путешественники могут найти интересные маршруты, событийный календарь, специальные предложения от отелей, информацию о ресторанах", - говорится на сайте.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной
, приведенным на сайте, главная задача совместного проекта - помочь туристам спланировать свою поездку, сделать ее увлекательной и запоминающейся.
"Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события. Список рекомендаций для туристов насчитывает больше 70 достопримечательностей и маршрутов по Москве и Нижнему Новгороду", - приводятся слова Сергуниной на сайте.
Отмечается, что в числе мероприятий, которые можно посетить во время путешествия в один из городов, например, гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода в акватории Оки и Волги и чемпионат мира по скейтбордингу. Среди предложенных маршрутов по Москве - прогулки по Северному речному вокзалу и "Зарядью", осмотр креативных центров столицы. Гостей Нижнего Новгорода ждут теплоходные прогулки по маршрутам "Речной вокзал" и "Нижне-Волжская набережная".
"У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история... Этим летом в Нижнем Новгороде работает наш совместный туристический центр MoscowInfocafe. Также мы активно взаимодействуем по развитию цифрового сервиса Russpass. Гид-лендинг станет надежным помощником в путешествиях по нашим регионам" - приводятся на сайте слова директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области
Сергея Яковлева.