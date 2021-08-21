https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html

Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов

Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов - РИА Новости, 21.08.2021

Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов

Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект на базе туристического сервиса Russpass, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T09:40

2021-08-21T09:40

2021-08-21T09:40

нижегородская область

москва

нижний новгород

наталья сергунина

туризм

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект на базе туристического сервиса Russpass, сообщается на сайте мэра столицы."В честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. На ней путешественники могут найти интересные маршруты, событийный календарь, специальные предложения от отелей, информацию о ресторанах", - говорится на сайте.По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, приведенным на сайте, главная задача совместного проекта - помочь туристам спланировать свою поездку, сделать ее увлекательной и запоминающейся."Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события. Список рекомендаций для туристов насчитывает больше 70 достопримечательностей и маршрутов по Москве и Нижнему Новгороду", - приводятся слова Сергуниной на сайте.Отмечается, что в числе мероприятий, которые можно посетить во время путешествия в один из городов, например, гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода в акватории Оки и Волги и чемпионат мира по скейтбордингу. Среди предложенных маршрутов по Москве - прогулки по Северному речному вокзалу и "Зарядью", осмотр креативных центров столицы. Гостей Нижнего Новгорода ждут теплоходные прогулки по маршрутам "Речной вокзал" и "Нижне-Волжская набережная"."У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история... Этим летом в Нижнем Новгороде работает наш совместный туристический центр MoscowInfocafe. Также мы активно взаимодействуем по развитию цифрового сервиса Russpass. Гид-лендинг станет надежным помощником в путешествиях по нашим регионам" - приводятся на сайте слова директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.

https://ria.ru/20210821/pozdravlenie-1746652066.html

https://ria.ru/20210820/putin-1746552309.html

нижегородская область

москва

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, москва, нижний новгород, наталья сергунина, туризм