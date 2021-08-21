https://ria.ru/20210821/politsiya-1746604814.html

"Нас избили гаишники". Семье сибиряков грозит тюрьма после ссоры с соседями

"Нас избили гаишники". Семье сибиряков грозит тюрьма после ссоры с соседями - РИА Новости, 21.08.2021

"Нас избили гаишники". Семье сибиряков грозит тюрьма после ссоры с соседями

Избили, тащили волоком и выворачивали руки — так Лариса и Игорь Зиновьевы из Усолья-Сибирского Иркутской области описывают действия инспекторов ДПС, нагрянувших РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T08:00

2021-08-21T08:00

2021-08-21T08:05

происшествия

общество

усолье-сибирское

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

пытки

дача

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Избили, тащили волоком и выворачивали руки — так Лариса и Игорь Зиновьевы из Усолья-Сибирского Иркутской области описывают действия инспекторов ДПС, нагрянувших к ним домой посреди ночи. Причина — жалоба соседки на якобы громкую музыку. Супруги обратились в СК. Правозащитники утверждают, что это уже не первый инцидент с участием сотрудников местного отделения МВД. РИА Новости разбиралось в ситуации.Гости в погонахЧетырнадцатого августа Зиновьевы праздновали день рождения старшей дочери на своей даче в товариществе "Автомобилист" под Усольем-Сибирским. К полуночи гости разошлись, и хозяева готовились ко сну.В половине первого к дому неожиданно подъехали двое сотрудников ДПС и заявили, что соседи пожаловались на громкую музыку. Потребовали, чтобы Лариса прошла медосвидетельствование на алкоголь в крови. Та отказалась, и ее силой потащили к служебному автомобилю."Мы находимся у себя дома, общественный порядок не нарушаем. Гости давно разъехались, и никакой музыки не было! — возмущается Игорь. — Я был на втором этаже. Слышу вдруг крики, шум. Спускаюсь — гаишники тащат жену к воротам. Понять ничего не могу. Попытался помочь ей — меня повалили на землю и надели наручники".В поселке семью характеризуют только положительно: неконфликтные и вежливые. Соседка Наталья А., случайный свидетель этой сцены, спросила, почему с супругами так грубо обращаются. Инспекторы ее проигнорировали. Она попыталась вмешаться, однако получила удар по голове. Через несколько часов ей стало плохо — вызвала скорую."Пока нас скручивали, подъехали еще две машины ДПС, — вспоминает Игорь. — Присутствовала также представитель СК — наблюдала со стороны". Зиновьевых отвезли в травмпункт, затем на освидетельствование и — в райотдел полиции. Домой отпустили только под утро."Я работаю оператором на нефтехимическом предприятии. Лариса — санитарка в онкологическом диспансере. Больше двадцати лет она руководила отделом на почте, ушла после инсульта. Сейчас вся в синяках и гематомах, с трудом поднимает правую руку. У меня ушиб грудной клетки, хожу на физиотерапию", — вздыхает Зиновьев.По словам супругов, на шум пожаловалась соседка Антонина (имя изменено), которая до этого не раз хвасталась, что у нее знакомые в полиции.Пять лет тюрьмыЗаручившись поддержкой правозащитника Павла Глущенко, 16 августа Зиновьевы обратились в городской следственный отдел с заявлением о превышении инспекторами должностных полномочий. "Вся эта ситуация вызывает много вопросов. Неясно, почему на поступившую в полицию жалобу приезжает ДПС? Да еще три экипажа", — удивляется Глущенко.Два инспектора и следователь, которая была в ту ночь на месте происшествия, подали ответный иск о "применении насилия и оскорблении представителей власти". Если Зиновьевых признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы.В полиции Павлу объяснили: сотрудники ДПС выехали на место потому, что находились неподалеку от садового товарищества. В СК, в свою очередь, уточнили: следователь прибыла "по факту причинения телесных повреждений дачникам". "Теперь все выворачивают наоборот — якобы пострадали сотрудники ДПС, — разводит руками собеседник. — Ларису и Игоря хотят сделать крайними. Тут нужны независимые эксперты".РИА Новости отправило запрос в МВД по Иркутской области — на момент публикации ответа нет. В областном отделении СК подтвердили, что проводится доследственная проверка.Пытки в отделенииСотрудников полиции Усолья-Сибирского не первый раз обвиняют в избиениях граждан.Так, второго января 2016-го полицейские попросили супругу Глущенко Марину Рузаеву дать свидетельские показания по делу об убийстве их соседа Василия К. Та согласилась, так как хорошо знала погибшего. Накинула пальто прямо на халат и поехала в отделение.Там в течение пяти часов у Марины буквально выпытывали признание в этом преступлении: надели на голову целлофановый пакет, пристегнули наручниками к скамейке, били, прижигали электрошокером. Настоящего убийцу задержали через десять дней — пенсионера в пьяной драке зарезал его же приятель.Марине велели молчать о пытках под угрозой расправы, однако она подала заявление в СК. Служба собственной безопасности в действиях оперативников ничего противозаконного не усмотрела. Тем не менее возбудили уголовное дело по статье 286 УК России ("Превышение должностных полномочий").Несколько раз следствие то приостанавливали, то возобновляли, материалы переходили от одного оперативника к другому. Только 30 июня Усольский городской суд признал троих полицейских виновными: майора Дениса Самойлова осудили на четыре года колонии общего режима, оперативники Станислав Гольченко и Александр Корбут получили по три с половиной."На суде они и их коллеги открыто угрожали мне: "Ходи и оборачивайся". Во время расследования, когда полицейские были еще на свободе, кто-то отравил нашу собаку и сжег баню. В 2018-м подожгли дом тещи, огонь перекинулся и на соседний, который полностью сгорел. Уголовное дело возбудили на "неустановленных лиц". Для нас очевидно, кто причастен к этому. Но, вероятнее всего, просто вынесут отказное решение", — говорит Павел.Бывшие полицейские сейчас в СИЗО. День заключения там засчитывается за полтора, то есть на свободу они выйдут гораздо раньше. Глущенко собирается обжаловать приговор. "Наш город — небольшой, у СК нет собственной оперативной службы. Волей-неволей они обращаются в ОВД. Завязывается неформальное общение, чуть что — прикрывают друг друга", — добавляет собеседник."Пыточное дело" Рузаевой в городе самое резонансное. По данным правозащитника, с 2011 по 2019 год в Следственный комитет на местных силовиков подали почти 200 жалоб. Помимо Самойлова, Гольченко и Корбута, там фигурируют и другие полицейские. Однако посадить их на скамью подсудимых пока не удалось.

https://ria.ru/20200519/1571641252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, усолье-сибирское, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), пытки, дача