https://ria.ru/20210821/pogoda-1746654366.html

Москвичам пообещали дожди с грозами и до плюс 23 градусов в субботу

Москвичам пообещали дожди с грозами и до плюс 23 градусов в субботу - РИА Новости, 21.08.2021

Москвичам пообещали дожди с грозами и до плюс 23 градусов в субботу

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами с грозами, ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T09:35

2021-08-21T09:35

2021-08-21T09:35

общество

москва

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами с грозами, ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.По его словам, в столице выпадет до 2-7 миллиметров осадков, что укладывается в суточную норму для августа.Синоптик добавил, что ветер будет северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление не будет меняться и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20210819/osen-1746348597.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", михаил леус