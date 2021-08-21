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Москвичам пообещали дожди с грозами и до плюс 23 градусов в субботу
Москвичам пообещали дожди с грозами и до плюс 23 градусов в субботу - РИА Новости, 21.08.2021
Москвичам пообещали дожди с грозами и до плюс 23 градусов в субботу
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами с грозами, ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T09:35
2021-08-21T09:35
2021-08-21T09:35
общество
москва
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами с грозами, ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.По его словам, в столице выпадет до 2-7 миллиметров осадков, что укладывается в суточную норму для августа.Синоптик добавил, что ветер будет северный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление не будет меняться и составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
https://ria.ru/20210819/osen-1746348597.html
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общество, москва, центр "фобос", михаил леус
Москвичам пообещали дожди с грозами и до плюс 23 градусов в субботу
Синоптик Леус: до плюс 23 градусов и кратковременные дожди с грозами ждут москвичей в субботу