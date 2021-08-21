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Спортсменов, отравившихся на сборе в Подмосковье, отправят на обследование
Спортсменов, отравившихся на сборе в Подмосковье, отправят на обследование - РИА Новости, 21.08.2021
Спортсменов, отравившихся на сборе в Подмосковье, отправят на обследование
Дети, отравившиеся на сборах в отеле в Одинцово, уехали домой с родителями, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T18:31
2021-08-21T18:50
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дети, отравившиеся на сборах в отеле в Одинцово, уехали домой с родителями, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что в подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей, семь госпитализированы. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование."Мы в курсе сложившейся ситуации. Все дети - жители Москвы. Я общалась с тренером, поскольку она сначала отказывалась от госпитализации детей. Нам удалось договориться о том, что всех пострадавших спортсменов направят на обследование в одну больницу для удобства, чтобы тренер их могла сопровождать. В настоящее время всех детей уже забрали родители. Оставшаяся в пансионате спортсмены также отправились домой в связи с закрытием столовой", - рассказала омбудсмен.Она также отметила, что делать выводы о причинах произошедшего пока рано, а решения будут приниматься по результатам проверок и анализов.Как сообщили журналистам в подмосковном минздраве, всего за медицинской помощью обратились семь человек, шесть из них были доставлены в подведомственную министерству медорганизацию. Детям был проведен полный комплекс медицинских исследований, состояние у всех удовлетворительное.
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одинцово
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:31 21.08.2021 (обновлено: 18:50 21.08.2021)
 
Спортсменов, отравившихся на сборе в Подмосковье, отправят на обследование

Омбудсмен Мишонова: всех пострадавших спортсменов направят на обследование в одну больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дети, отравившиеся на сборах в отеле в Одинцово, уехали домой с родителями, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что в подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей, семь госпитализированы. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование.
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"Мы в курсе сложившейся ситуации. Все дети - жители Москвы. Я общалась с тренером, поскольку она сначала отказывалась от госпитализации детей. Нам удалось договориться о том, что всех пострадавших спортсменов направят на обследование в одну больницу для удобства, чтобы тренер их могла сопровождать. В настоящее время всех детей уже забрали родители. Оставшаяся в пансионате спортсмены также отправились домой в связи с закрытием столовой", - рассказала омбудсмен.
Она также отметила, что делать выводы о причинах произошедшего пока рано, а решения будут приниматься по результатам проверок и анализов.
Как сообщили журналистам в подмосковном минздраве, всего за медицинской помощью обратились семь человек, шесть из них были доставлены в подведомственную министерству медорганизацию. Детям был проведен полный комплекс медицинских исследований, состояние у всех удовлетворительное.
 
ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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