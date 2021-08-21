https://ria.ru/20210821/podmoskove-1746690034.html

Спортсменов, отравившихся на сборе в Подмосковье, отправят на обследование

Спортсменов, отравившихся на сборе в Подмосковье, отправят на обследование - РИА Новости, 21.08.2021

Спортсменов, отравившихся на сборе в Подмосковье, отправят на обследование

Дети, отравившиеся на сборах в отеле в Одинцово, уехали домой с родителями, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T18:31

2021-08-21T18:31

2021-08-21T18:50

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дети, отравившиеся на сборах в отеле в Одинцово, уехали домой с родителями, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что в подмосковном доме отдыха произошло массовое отравление детей, семь госпитализированы. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование."Мы в курсе сложившейся ситуации. Все дети - жители Москвы. Я общалась с тренером, поскольку она сначала отказывалась от госпитализации детей. Нам удалось договориться о том, что всех пострадавших спортсменов направят на обследование в одну больницу для удобства, чтобы тренер их могла сопровождать. В настоящее время всех детей уже забрали родители. Оставшаяся в пансионате спортсмены также отправились домой в связи с закрытием столовой", - рассказала омбудсмен.Она также отметила, что делать выводы о причинах произошедшего пока рано, а решения будут приниматься по результатам проверок и анализов.Как сообщили журналистам в подмосковном минздраве, всего за медицинской помощью обратились семь человек, шесть из них были доставлены в подведомственную министерству медорганизацию. Детям был проведен полный комплекс медицинских исследований, состояние у всех удовлетворительное.

https://ria.ru/20210817/deti-1746136495.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)