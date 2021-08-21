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Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот
Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот - РИА Новости, 21.08.2021
Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот
Правительство России одобрило дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T09:59
2021-08-21T09:59
общество
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте.Отмечается, что законопроект предлагает распространить меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных соцгарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.
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общество, россия
09:59 21.08.2021
 
Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот

Правительство России одобрило дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте.
Отмечается, что законопроект предлагает распространить меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных соцгарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.
Многодетная семья в парке - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 15:54Новости Подмосковья
Почти 1,2 тысяч детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
 
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