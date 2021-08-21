https://ria.ru/20210821/podderzhka-1746655285.html

Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот

Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот - РИА Новости, 21.08.2021

Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот

Правительство России одобрило дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T09:59

2021-08-21T09:59

2021-08-21T09:59

общество

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте.Отмечается, что законопроект предлагает распространить меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных соцгарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.

https://ria.ru/20210817/siroty-1746100603.html

россия

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2021

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