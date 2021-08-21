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"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера

"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера - РИА Новости, 21.08.2021

"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера

Из психоневрологического диспансера в бурятском селе Новая Брянь сбежали семеро преступников, устроивших накануне бунт.

2021-08-21T21:53

2021-08-21T21:53

2021-08-21T21:56

видео

республика бурятия

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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Почти все они имеют за плечами серьезный криминальный опыт: судимости за наркопреступления, разбои, грабежи и убийства. Беглецов искали несколько часов. В итоге всех задержали. По мнению правозащитников, причиной их недовольства могло быть неуважительное отношение со стороны персонала, плохая еда и строгий распорядок.

республика бурятия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера Из психоневрологического диспансера в бурятском селе Новая Брянь сбежали семеро преступников, устроивших накануне бунт. Почти все они имеют за плечами серьезный криминальный опыт: судимости за наркопреступления, разбои, грабежи и убийства. Беглецов искали несколько часов подряд. В итоге всех задержали. По мнению правозащитников, причиной их недовольства могло быть неуважительное отношение со стороны персонала, плохая еда и строгий распорядок. 2021-08-21T21:53 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, республика бурятия, видео, побег осужденных из психдиспансера в бурятии