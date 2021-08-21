https://ria.ru/20210821/pobeg-1746705858.html
"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера
"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера - РИА Новости, 21.08.2021
"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера
Из психоневрологического диспансера в бурятском селе Новая Брянь сбежали семеро преступников, устроивших накануне бунт.
2021-08-21T21:53
2021-08-21T21:53
2021-08-21T21:56
видео
республика бурятия
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746705792_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a6665d56a0ee1e0513444b427b4319c5.jpg
Почти все они имеют за плечами серьезный криминальный опыт: судимости за наркопреступления, разбои, грабежи и убийства. Беглецов искали несколько часов. В итоге всех задержали. По мнению правозащитников, причиной их недовольства могло быть неуважительное отношение со стороны персонала, плохая еда и строгий распорядок.
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746705792_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c4f3444a0e6762cf0b8a84d09647fd20.jpg
"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера
Из психоневрологического диспансера в бурятском селе Новая Брянь сбежали семеро преступников, устроивших накануне бунт. Почти все они имеют за плечами серьезный криминальный опыт: судимости за наркопреступления, разбои, грабежи и убийства. Беглецов искали несколько часов подряд. В итоге всех задержали. По мнению правозащитников, причиной их недовольства могло быть неуважительное отношение со стороны персонала, плохая еда и строгий распорядок.
2021-08-21T21:53
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, республика бурятия, видео, побег осужденных из психдиспансера в бурятии
21:53 21.08.2021 (обновлено: 21:56 21.08.2021)
"Сломали решетку" – преступник о бунте и побеге из психдиспансера
Из психоневрологического диспансера в бурятском селе Новая Брянь сбежали семеро преступников, устроивших накануне бунт.