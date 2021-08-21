https://ria.ru/20210821/pobeg-1746684676.html

Опубликовано видео со сбежавшими из психдиспансера в Бурятии преступниками

Опубликовано видео со сбежавшими из психдиспансера в Бурятии преступниками - РИА Новости, 21.08.2021

Опубликовано видео со сбежавшими из психдиспансера в Бурятии преступниками

В Бурятии полицейские опубликовали видео допроса преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T17:01

2021-08-21T17:01

2021-08-21T20:19

происшествия

мвд бурятии

республика бурятия

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Бурятии полицейские опубликовали видео допроса преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера.Семеро осужденных, проходивших принудительное лечение, совершили побег сегодня утром. Позднее всех задержали.На кадрах видна палата, которую покинули беглецы. В одном из окон выломана решетка.Также полицейские допросили некоторых из них. Двое преступников сказали, что "не знают, кто ломал окно", один заявил, что "решетку ломали все".По данным Следственного комитета, сбежавшие воспользовались беспорядками, которые организовали другие пациенты. Предположительно, они выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. Также беглецы ранили санитара.Согласно ориентировке МВД, большую часть сбежавших отправили на принудительное лечение по статьям о кражах, вымогательстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном уничтожении чужого имущества.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

республика бурятия

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"Через окошко, ломали решетку" – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского район. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара. 2021-08-21T17:01 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мвд бурятии, республика бурятия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии